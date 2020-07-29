Видаль: «Досадно, что у Хамеса есть проблемы с Зиданом. Он должен играть»

Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о текущем положении хавбека «Реала» , вместе с которым они ранее выступали за «Баварию».

Мы с Хамесом – братья. Мы невероятно сдружились в Мюнхене. Мы постоянно разговариваем, и это досадно, что у него есть проблемы с тренером. Хамес обладает высоким уровнем, достаточным, чтобы играть в стартовом составе этой команды, и я не знаю, почему они не дали ему шанса в этом году.

Надеюсь, что он примет лучшее решение и начнёт играть. Полагаю, что поклонники футбола любят смотреть на классных игроков, а Хамес – один из таких. Он должен расти, найти своё будущее и место, где он сможет играть и наслаждаться футболом.