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Видаль: «Досадно, что у Хамеса есть проблемы с Зиданом. Он должен играть»

сегодня, 07:19

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о текущем положении хавбека «Реала» Хамеса Родригеса, вместе с которым они ранее выступали за «Баварию».

Мы с Хамесом – братья. Мы невероятно сдружились в Мюнхене. Мы постоянно разговариваем, и это досадно, что у него есть проблемы с тренером. Хамес обладает высоким уровнем, достаточным, чтобы играть в стартовом составе этой команды, и я не знаю, почему они не дали ему шанса в этом году.

Надеюсь, что он примет лучшее решение и начнёт играть. Полагаю, что поклонники футбола любят смотреть на классных игроков, а Хамес – один из таких. Он должен расти, найти своё будущее и место, где он сможет играть и наслаждаться футболом.

Недавно появился слух о том, что приобрести Хамеса попытается «Манчестер Юнайтед».

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
сегодня в 15:23
Посмотрим куда парень двинет и как себя покажет???
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:05, ред.
Скорее всего у него нет желания играть!Для хорошего игрока у тренера всегда место найдется в составе!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
сегодня в 14:50
Похоже , что так! Там тоже наигранный состав, конкуренция запредельная. Может надо было сначала попробовать себя в клубе чуть попроще, играл бы регулярно, рос бы в мастерстве. Лавка мастерства еще никому не прибавила.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:18
А почему у него в Баварий ничего не получилось?Не та команда и не тот тренер?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:33
Хамес - безусловный талант! Свой класс он демонстрировал при Карло Анчелотти,где где у него и игрового времени хватало и он с успехом его использовал.Просто при нынешней схеме 4 - 3 -3 трудно попасть в основу(учитывая классический "трезубец" Каземиро,Кроос,Модрич),ему как и Иско просто трудно кого то из этих ребят потеснить,тем более Каземиро и Кроос другого плана игроки.Остаются фланги,но слева всё упаковано.Винисиус,Асенсио,Азар тоже решают свои проблемы,а справа Зидан выбирает иногда Родриго,Васкеса,Вальверде,или даже Асенсио. Реал же играет без "десятки",именно там Хамес идеален на этой позиции. Всё таки нужно менять прописку.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:10
новая мода пиарить друг друга))) хотя способ дзюбы с азмуном веселее))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:37
Хамесу уже 29 лет. Было сразу понятно , что не его эта команда, не его это тренер. Надо было срочно уходить . Талантливый парень потерял лучшие годы своей карьеры. А какие надежды подавал . Эксперты всего мира прочили ему блестящее будущее, а в итоге пока получается полный пшик. Пока не поздно нужно кардинально все поменять : команду, чемпионат, тренера. Времени , чтобы еще успеть себя показать вполне достаточно.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:31
Посмотрим как он проявит себя в МЮ если получится трансфер.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:22
Хамес должен был давно сменить команду.
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