Ибрагимович: «Я как Бенджамин Баттон, только никогда не был старым!»

Нападающий «Милана» дал комментарий после победы над «Сампдорией» (4:1) в матче 37-го тура Серии А, где форвард отметился дублем. 38-летний игрок сравнил себя с персонажем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», где главный герой родился стариком и с течением времени постепенно молодел.

Люди говорят мне, что я стар и устал, но я просто разогреваюсь. Я как Бенджамин Баттон, за исключением того, что я никогда не был старым, только молодым!

О Пиоли (Прим. — главный тренер «Милана») я могу говорить только в положительном ключе, потому что он проделал огромную работу. Он находился под огнём, но всё равно делал своё дело, не зная своё будущее, поэтому он полностью заслужил свой контракт.

Когда ты так усердно работаешь, кое-что тебе воздаётся. Так что я очень рад за него. Команда верит в этого тренера, и я его уважаю. Теперь нужно узнать, каким будет состав, который последует за ним дальше.