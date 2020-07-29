Принц Уильям: «В детстве я не хотел болеть за МЮ или „Челси“»

Наследник британского престола принц Уильям рассказал, почему поддерживает «Астон Виллу».

Первой игрой, которую я посетил, был матч Кубка Англии. Это была игра «Виллы» против «Болтона», и я помню, как сидел на трибунах в шапочке.

Мне было лет 12 или 11, и я ходил с кучей друзей. Я сидел там среди всех болельщиков «Виллы», и мне это очень нравилось. Я думал, что атмосфера и командный дух были великолепны.

В то время я отчаянно не хотел поддерживать «Манчестер Юнайтед» или «Челси», как все остальные в школе.

Мне понравилась идея, что у «Виллы» была настоящая история, победы в еврокубках и тому подобное. Я чувствовал настоящую связь с клубом, больше, чем наблюдая за другими командами. «Вилла» чувствовала себя по-настоящему гордым клубом, и это было очень необычно.