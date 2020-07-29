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Принц Уильям: «В детстве я не хотел болеть за МЮ или „Челси“»

сегодня, 09:17

Наследник британского престола принц Уильям рассказал, почему поддерживает «Астон Виллу».

Первой игрой, которую я посетил, был матч Кубка Англии. Это была игра «Виллы» против «Болтона», и я помню, как сидел на трибунах в шапочке.

Мне было лет 12 или 11, и я ходил с кучей друзей. Я сидел там среди всех болельщиков «Виллы», и мне это очень нравилось. Я думал, что атмосфера и командный дух были великолепны.

В то время я отчаянно не хотел поддерживать «Манчестер Юнайтед» или «Челси», как все остальные в школе.

Мне понравилась идея, что у «Виллы» была настоящая история, победы в еврокубках и тому подобное. Я чувствовал настоящую связь с клубом, больше, чем наблюдая за другими командами. «Вилла» чувствовала себя по-настоящему гордым клубом, и это было очень необычно.

В прошедшем сезоне «Астон Вилла» была близка к вылету из АПЛ, заняв 17-ю строчку.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 13:44
А чего не купил клуб и денег в него не вложил, думаю принц бы мог поднять команду с 17 места.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 10:15
Вот такой он крутой этот наследный принц - не боялся никого в школе...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:40
За правильную команду болеет.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 09:35
Не глор
shlomo
shlomo
сегодня в 09:17
Честно признался...:)))
Romkurch
Romkurch
сегодня в 09:17
В детсве он правильно делал.
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