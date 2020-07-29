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Лингард: «Я потерял себя и как игрока, и как человека»

сегодня, 08:25

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне чемпионата Англии.

Этот сезон был трудным по многим причинам. Я потерял себя и как игрока, и как человека. Но я никогда не хотел сдаваться, я знаю, кем я действительно являюсь на поле и вне его. Знаю, что смогу вернуться на прежний уровень.

Это означает работать усерднее, чем когда-либо раньше, и верить в тех, кто меня окружает — они знают, как лучше всего помочь мне достичь этого.

Я знаю, что болельщики были разочарованы моей игрой, но за все это время моя любовь к этому клубу и всем, кто с ним связан, никогда не покидала меня.

Эта команда, этот клуб — моя семья, и я буду продолжать работать усерднее, чем когда-либо, чтобы помочь этой команде достичь своих целей.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:31
очень красиво сказано, надеюсь топовую фоточку где весь в золотых цацках и у дорогой тачки прикрепил?!))) отлично дополнит эти слова.
п.с. видать у Лингарда его жирнющий контракт на исходе, начала погдорать 63 от осознание, что ему и 5-й части никто платить не будет от того, что платит МЮ.
Bikcon
Bikcon
сегодня в 10:30
Такое бывает даже с некоторыми командами по 16 лет и более.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:29
Вполне возможно следующий сезон для него будет определяющим.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 10:19
Меньше с Погбушкой общайся)
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 09:37
В брайтон ему дорога.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 09:37
Прям толстовец-самоед какой-то
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:52
Лингард ещё проявит себя в лучшем виде.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:39
Самокритично. Значит есть над чем работать. Гыгыгы
ДСА
ДСА
сегодня в 08:36
Значит пора завязывать с высоким спортом.
112910415
112910415
сегодня в 08:34
неприятная тема
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:30
Легенда мю, сердце мю, диспетчер мю....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:26
это печально))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:26
Самокритично - респект.
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