Лингард: «Я потерял себя и как игрока, и как человека»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне чемпионата Англии.

Этот сезон был трудным по многим причинам. Я потерял себя и как игрока, и как человека. Но я никогда не хотел сдаваться, я знаю, кем я действительно являюсь на поле и вне его. Знаю, что смогу вернуться на прежний уровень.

Это означает работать усерднее, чем когда-либо раньше, и верить в тех, кто меня окружает — они знают, как лучше всего помочь мне достичь этого.

Я знаю, что болельщики были разочарованы моей игрой, но за все это время моя любовь к этому клубу и всем, кто с ним связан, никогда не покидала меня.



Эта команда, этот клуб — моя семья, и я буду продолжать работать усерднее, чем когда-либо, чтобы помочь этой команде достичь своих целей.