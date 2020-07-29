ГлавнаяНовости

Вернер: «Лэмпард был главной причиной моего перехода в „Челси“»

сегодня, 07:50

Нападающий Тимо Вернер прокомментировал свой переход в «Челси» из «РБ Лейпциг».

Лэмпард был главной причиной моего перехода. Мы много говорили о таких вещах, как система игры, о том, как он хочет играть, как он видит мою игру, и как эта система мне подходит. Это очень приятный человек, который сказал, что не только хочет видеть меня в своей команде, но и хочет помочь мне развиваться как игроку. Сейчас он немного лучше знает меня, между нами хорошее взаимопонимание, и теперь я счастлив быть здесь.

Когда ты принимаешь решение уйти из своего клуба и перебраться в такой большой клуб, это становится осуществлением мечты, потому что «Челси» является очень большим клубом.

Я знаю игроков, которые выступали здесь раньше, когда «Челси» выиграл Лигу Чемпионов с Дрогба, с моим главным тренером Фрэнком Лэмпардом, с техническим консультантом клуба Петром Чехом – это как маленькая мечта для меня. Но я не хочу быть похожим на них, я хочу быть частью новой эры клуба, поэтому я постараюсь показать свой максимум.

В АПЛ очень быстрый футбол, и особенность моей игры в том, что я очень быстрый, поэтому я считаю, что это идеальное место для моей игры. Это другая лига в другой стране, поэтому я могу прибавить и выйти на новый уровень, поэтому я и перебрался в АПЛ и «Челси».

Я постараюсь забить за «Челси» как можно больше голов, и это главная причина, почему они меня приобрели, – чтобы я забивал здесь так же много, как и в «Лейпциге», и, возможно, даже больше.

Ранее стало известно, что «Челси» вступил в переговоры с агентом голкипера «Атлетико» Яна Облака.

Все новости
Федецкий: «Некоторые легионеры „Шахтера“ посылали Луческу на тренировке»
Сегодня, 14:10 Комментарии5
Принц Уильям: «В детстве я не хотел болеть за МЮ или „Челси“»
Сегодня, 09:17 Комментарии6
Лингард: «Я потерял себя и как игрока, и как человека»
Сегодня, 08:25 Комментарии13
Видаль: «Досадно, что у Хамеса есть проблемы с Зиданом. Он должен играть»
Сегодня, 07:19 Комментарии9
Бензема: «5 лучших дриблёров? Неймар, дальше можно не перечислять»
Сегодня, 06:21 Комментарии29
Гаттузо: «Думаю, это была наша лучшая игра с „Интером“ в сезоне»
Сегодня, 03:40 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
сегодня в 12:22
Ну ты это ..Тимо..как его..не подвели!
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:14
Зачахнуть, это в барселону
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 08:57
ага , конечно )))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:37
Лишь бы не зачахнуть там.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:20
Хороший трансфер хат приемлимые деньги)) посмотрим что получится)
shlomo
shlomo
сегодня в 08:05
И это наверное правильно....хорошо, когда все складывается идеально..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:58
Игра покажет , правильный был выбор или нет???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:53
у каждого свой стимул)))
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 07:52
популистические разговорчики. Не более.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100