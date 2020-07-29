Вернер: «Лэмпард был главной причиной моего перехода в „Челси“»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Челси» из «РБ Лейпциг».

Лэмпард был главной причиной моего перехода. Мы много говорили о таких вещах, как система игры, о том, как он хочет играть, как он видит мою игру, и как эта система мне подходит. Это очень приятный человек, который сказал, что не только хочет видеть меня в своей команде, но и хочет помочь мне развиваться как игроку. Сейчас он немного лучше знает меня, между нами хорошее взаимопонимание, и теперь я счастлив быть здесь.

Когда ты принимаешь решение уйти из своего клуба и перебраться в такой большой клуб, это становится осуществлением мечты, потому что «Челси» является очень большим клубом.

Я знаю игроков, которые выступали здесь раньше, когда «Челси» выиграл Лигу Чемпионов с Дрогба, с моим главным тренером Фрэнком Лэмпардом, с техническим консультантом клуба Петром Чехом – это как маленькая мечта для меня. Но я не хочу быть похожим на них, я хочу быть частью новой эры клуба, поэтому я постараюсь показать свой максимум.

В АПЛ очень быстрый футбол, и особенность моей игры в том, что я очень быстрый, поэтому я считаю, что это идеальное место для моей игры. Это другая лига в другой стране, поэтому я могу прибавить и выйти на новый уровень, поэтому я и перебрался в АПЛ и «Челси».

Я постараюсь забить за «Челси» как можно больше голов, и это главная причина, почему они меня приобрели, – чтобы я забивал здесь так же много, как и в «Лейпциге», и, возможно, даже больше.