Федецкий: «Некоторые легионеры „Шахтера“ посылали Луческу на тренировке»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» рассказал об опыте работы с румынским тренером , который недавно возглавил киевское «Динамо».

Если говорить о Луческу как о профессионале своего дела, то это сильный специалист. Но одно дело комплектовать команду в «Шахтере», и совсем другое — в «Динамо».

У наставника не будет столько возможностей и столько времени. Тем более, что в «Шахтере» у Луческу была проблема с украинцами.

Говорят, что с его стороны к украинцам не было такого внимания, как к иностранцам? Так и было. Почему, мне сказать сложно. Возможно, потому, что украинцы на выходе не стоят таких больших денег, как, например, бразильцы. Думаю, если бы не лимит, то украинцев почти не было в составе «Шахтера».

При мне было, что некоторые иностранцы посылали наставника, но на тренировке Луческу делал вид, что ничего не произошло. Для меня это было неприемлемо. В коллективе не должно подобного случаться, во всяком случае на общих занятиях.