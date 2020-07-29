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Федецкий: «Некоторые легионеры „Шахтера“ посылали Луческу на тренировке»

сегодня, 14:10

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Артем Федецкий рассказал об опыте работы с румынским тренером Мирчей Луческу, который недавно возглавил киевское «Динамо».

Если говорить о Луческу как о профессионале своего дела, то это сильный специалист. Но одно дело комплектовать команду в «Шахтере», и совсем другое — в «Динамо».

У наставника не будет столько возможностей и столько времени. Тем более, что в «Шахтере» у Луческу была проблема с украинцами.

Говорят, что с его стороны к украинцам не было такого внимания, как к иностранцам? Так и было. Почему, мне сказать сложно. Возможно, потому, что украинцы на выходе не стоят таких больших денег, как, например, бразильцы. Думаю, если бы не лимит, то украинцев почти не было в составе «Шахтера».

При мне было, что некоторые иностранцы посылали наставника, но на тренировке Луческу делал вид, что ничего не произошло. Для меня это было неприемлемо. В коллективе не должно подобного случаться, во всяком случае на общих занятиях.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 15:31
Кому это теперь нужно?
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 14:37, ред.
Свиньи Кононова тоже посылали, теперь на 7-м месте.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 14:29
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:27
    Посылать посылали, но играли тоже неплохо.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 14:24
    Толи еще будет, ой-ой-ой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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