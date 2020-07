Пресс-служба «Тоттенхэма» презентовала сразу домашний и выездной комплекты формы на следующий сезон.

𝗧𝗼 𝗗𝗮𝗿𝗲 𝗜𝘀 𝗧𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺 Our 2020/21 @nikefootball home kit. Available now ⬇️ #RaiseYourDare ⚪️ #COYS

Looking 🔥 in our 2020/21 @nikefootball away kit!



Get yours now ⬇️ #RaiseYourDare ⚪️ #COYS