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Стало известно, как будет выглядеть новая форма «Спартака»

сегодня, 01:23

В интернете появились фотографии формы «Спартака» на сезон-2020/21.

Домашний комплект будет красного цвета с белой полосой на груди, с расположенным по центру логотипом клуба, логотип титульного спонсора «Лукойл» будет размещён под полосой, воротник и манжеты домашней формы выполнены в чёрном цвете.

Выездной комлпект сделан в белом цвете с красной полосой на груди и логотипом клуба в центре. Логотип «Лукойла» также выполнен в красном цвете. По бокам формы будут чёрные полосы, чёрный воротничок сделан в стиле поло.

Ранее новую домашнюю форму презентовал «Монако».

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:24
После такого сезона надо было заставить их бегать голышом…..
swift stream
swift stream
сегодня в 02:19
Много красного.
4RT
4RT
сегодня в 01:50
Скромненько и со вкусом )
blitz
blitz
сегодня в 01:38
Главное не форма, а содержание игры.
Bikcon
Bikcon
сегодня в 01:30
Ничего нового нет.
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