Стало известно, как будет выглядеть новая форма «Спартака»

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сегодня, 01:23

В интернете появились фотографии формы «Спартака» на сезон-2020/21.

Домашний комплект будет красного цвета с белой полосой на груди, с расположенным по центру логотипом клуба, логотип титульного спонсора «Лукойл» будет размещён под полосой, воротник и манжеты домашней формы выполнены в чёрном цвете.

Выездной комлпект сделан в белом цвете с красной полосой на груди и логотипом клуба в центре. Логотип «Лукойла» также выполнен в красном цвете. По бокам формы будут чёрные полосы, чёрный воротничок сделан в стиле поло.

🇷🇺🔴⚪ BREAKING: Spartak Moscow 20-21 Home & Away Kits Leaked: https://t.co/25jPSPjjYq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 29, 2020

Ранее новую домашнюю форму презентовал «Монако».