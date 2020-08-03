Сафонов — о «Спартаке»: «В белых перчатках чемпионат не выиграешь»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возникновение фарм-клубов в РПЛ .

Одна причина — экономия и обход финансового fair play. Вторая — система Лобановского. Всегда есть подстраховка на случай нехватки очков. В белых перчатках чемпионат не выиграешь, поэтому в противовес «Зениту» и «Сочи», от которых отвалился «Оренбург», образовалось трио «Спартак» — «Химки» — «Уфа». Причем «Сочи», учитывая статус владельца, все-таки в меньшей зависимости, чем нищие «Химки» и «Уфа», это скорее полигон для лишних игроков. На Украине было похожее. «Шахтер» с «Динамо» понабрали по сто футболистов, стали раздавать остальным. Лига разделилась, началась бойня стенка на стенку.