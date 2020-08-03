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Сафонов — о «Спартаке»: «В белых перчатках чемпионат не выиграешь»

вчера, 10:16

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возникновение фарм-клубов в РПЛ.

Одна причина — экономия и обход финансового fair play. Вторая — система Лобановского. Всегда есть подстраховка на случай нехватки очков. В белых перчатках чемпионат не выиграешь, поэтому в противовес «Зениту» и «Сочи», от которых отвалился «Оренбург», образовалось трио «Спартак» — «Химки» — «Уфа». Причем «Сочи», учитывая статус владельца, все-таки в меньшей зависимости, чем нищие «Химки» и «Уфа», это скорее полигон для лишних игроков. На Украине было похожее. «Шахтер» с «Динамо» понабрали по сто футболистов, стали раздавать остальным. Лига разделилась, началась бойня стенка на стенку.

Европа не видит этого? Был скандальчик, если помните, когда разбирались с влиянием Абрамовича на ЦСКА. Но вообще будут ждать, пока петух не клюнет, обычная тактика. УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по «Ювентусу» или «Динамо», — обтекай.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:03
Зенит со Спартаком сняли белые перчатки. Кто следующий??? Кто еще в состоянии создать фарм клубы??? Краснодар и Динамо вполне могут последовать примеру Зенита и Спартака. Может Локомотив к этой компании присоединиться, остальным скорее всего не потянуть, хотя кто знает ? И что это будет за чемпионат??? В советское время такое уже было, когда московские клубы бились в кровь между собой, киевляне по указанию Щербицкого забирали очки у других украинских клубов. И только тренер Днепра отказался сливать игры и привел Днепр к чемпионству. Ну , а поскольку Днепр - команда украинская , бичевать его не стали.
А нужен ли болельщикам такой чемпионат, в котором договорняки будут играться практически официально??? Думаю , что нет!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:24, ред.
Yurza
Сегодня 11:36

Особенно, когда цска взгрел 4-0 на его поле, то фарм-клубы сильно помогли.
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Особенно когда админресурс зенита разрешил начать тренировки зениту после самоизоляции на две недели раньше чем разрешили ЦСКА, отсюда и такой счет на табло...
Особенно когда Вилков украл победу ЦСКА в первом круге, не удалив Азмуна красной карточкой, а удалив Бийола показав ему за несколько минут две желтых.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:13
Тут сафонов прав, каждый раз пишу, что соревнование между двумя олигархами миллеро и федуном приедёт наш футбол на край пропасти.
Yurza
Yurza
вчера в 11:36
oFANATo
Сегодня 10:57
зенит первым начал по не спортивному принципу заводить себе фарм клубы, что бы хоть как то догонять по трофеям Московские клубы.
УЕФА пора уже начать расследование против бомжей.
Подождем....УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по Ювентусу и здравствуй ФНЛ.
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Особенно, когда цска взгрел 4-0 на его поле, то фарм-клубы сильно помогли.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 11:07
51я щас судей скупает оптом
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:57
зенит первым начал по не спортивному принципу заводить себе фарм клубы, что бы хоть как то догонять по трофеям Московские клубы.
УЕФА пора уже начать расследование против бомжей.
Подождем....УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по Ювентусу и здравствуй ФНЛ.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 10:19
Да Спартак даже обмазавшись грязью не выиграет чемпионат.
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