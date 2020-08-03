Сафонов — о «Спартаке»: «В белых перчатках чемпионат не выиграешь»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возникновение фарм-клубов в РПЛ.
Одна причина — экономия и обход финансового fair play. Вторая — система Лобановского. Всегда есть подстраховка на случай нехватки очков. В белых перчатках чемпионат не выиграешь, поэтому в противовес «Зениту» и «Сочи», от которых отвалился «Оренбург», образовалось трио «Спартак» — «Химки» — «Уфа». Причем «Сочи», учитывая статус владельца, все-таки в меньшей зависимости, чем нищие «Химки» и «Уфа», это скорее полигон для лишних игроков. На Украине было похожее. «Шахтер» с «Динамо» понабрали по сто футболистов, стали раздавать остальным. Лига разделилась, началась бойня стенка на стенку.
Европа не видит этого? Был скандальчик, если помните, когда разбирались с влиянием Абрамовича на ЦСКА. Но вообще будут ждать, пока петух не клюнет, обычная тактика. УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по «Ювентусу» или «Динамо», — обтекай.
А нужен ли болельщикам такой чемпионат, в котором договорняки будут играться практически официально??? Думаю , что нет!!!
А нужен ли болельщикам такой чемпионат, в котором договорняки будут играться практически официально??? Думаю , что нет!!!
Сегодня 11:36
Особенно, когда цска взгрел 4-0 на его поле, то фарм-клубы сильно помогли.
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Особенно когда админресурс зенита разрешил начать тренировки зениту после самоизоляции на две недели раньше чем разрешили ЦСКА, отсюда и такой счет на табло...
Особенно когда Вилков украл победу ЦСКА в первом круге, не удалив Азмуна красной карточкой, а удалив Бийола показав ему за несколько минут две желтых.
Сегодня 11:36
Особенно, когда цска взгрел 4-0 на его поле, то фарм-клубы сильно помогли.
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Особенно когда админресурс зенита разрешил начать тренировки зениту после самоизоляции на две недели раньше чем разрешили ЦСКА, отсюда и такой счет на табло...
Особенно когда Вилков украл победу ЦСКА в первом круге, не удалив Азмуна красной карточкой, а удалив Бийола показав ему за несколько минут две желтых.
Сегодня 10:57
зенит первым начал по не спортивному принципу заводить себе фарм клубы, что бы хоть как то догонять по трофеям Московские клубы.
УЕФА пора уже начать расследование против бомжей.
Подождем....УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по Ювентусу и здравствуй ФНЛ.
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Особенно, когда цска взгрел 4-0 на его поле, то фарм-клубы сильно помогли.
Сегодня 10:57
зенит первым начал по не спортивному принципу заводить себе фарм клубы, что бы хоть как то догонять по трофеям Московские клубы.
УЕФА пора уже начать расследование против бомжей.
Подождем....УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по Ювентусу и здравствуй ФНЛ.
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Особенно, когда цска взгрел 4-0 на его поле, то фарм-клубы сильно помогли.
УЕФА пора уже начать расследование против бомжей.
Подождем....УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по Ювентусу и здравствуй ФНЛ.
УЕФА пора уже начать расследование против бомжей.
Подождем....УЕФА тянет-тянет, потом долбанет как по Ювентусу и здравствуй ФНЛ.