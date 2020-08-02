Ганчаренко: «Марио великолепно всегда смотрится, нельзя не выделить»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги контрольного матча с «Ротором» в Ватутинках 2 августа. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Благодаря матчу с «Ротором» скорее не я получил пищу для размышлений, а футболисты — игровую практику. Мы заполнили паузу между чемпионатами, и ребята хорошо сегодня подвигались. Устали немножко в конце, потому что мы не снижали нагрузку (на тренировках).

Я не большой любитель выделять кого-то из игроков, но Марио нельзя не выделять с его объемом работы, с его обострениями, с его надежностью в защите — великолепно всегда смотрится.