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Ганчаренко: «Марио великолепно всегда смотрится, нельзя не выделить»

02 августа 2020, 21:08

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного матча с «Ротором» в Ватутинках 2 августа. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Благодаря матчу с «Ротором» скорее не я получил пищу для размышлений, а футболисты — игровую практику. Мы заполнили паузу между чемпионатами, и ребята хорошо сегодня подвигались. Устали немножко в конце, потому что мы не снижали нагрузку (на тренировках).

Я не большой любитель выделять кого-то из игроков, но Марио нельзя не выделять с его объемом работы, с его обострениями, с его надежностью в защите — великолепно всегда смотрится.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:36
Самое главное качество у Супер Марио это стабильность высокого качества игры. ИМХО.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 07:33
А сколько негатива было по поводу вызова в сборную,от псевдопатриотов? Все бы так впахивали как Фернандес,того гляди и мы бы на международной арене,что нибудь да выиграли!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:08
и это не перестаёт радовать))
ДАША Д
ДАША Д
02 августа в 23:35
Это который Фернандес.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
02 августа в 21:42
Чалов тоже не плохо смотрится,что аж Челси чуть не купил(((хахахахахахах
drug01
drug01
02 августа в 21:29
Золотые слова
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 21:27
На то и суперМарио!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 21:17
Это даже не обсуждается. Марио - это монстр на своей позиции.
oFANATo
oFANATo
02 августа в 21:11
Одним словом - Супер Марио....
beefs
beefs
02 августа в 21:09
это все рабочие моменты...
shlomo
shlomo
02 августа в 21:09
Тренеру виднее...
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