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Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок — и смогу сыграть с „Локомотивом“»

02 августа 2020, 23:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен поделился мыслями после прибытия в стан петербургского клуба и заявил, что готов помочь команде в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».

Счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду, когда начнётся новый этап в моей жизни. Действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему! Последние пару дней мы общались с Семаком. Сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее.

В последние 4-5 дней я довольно серьёзно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал, и чего ждёт от меня команда. Нужно всегда быть в форме. Я думаю и чувствую, что готов. Думаю, пара хороших тренировок — и я смогу сыграть с «Локомотивом».

Ранее «Зенит» объявил, что Ловрен будет выступать под номером 6.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 13:23
Если он знает српско-хорватский, то русский ему и учить, считай, не надо, там все понятно! Да и климат в Питере как на берегах Мерси. Для Зенита это серьезное укрепление.
dzvinka
dzvinka ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:19, ред.
кстати да, Клопп отмечал что Ловрен полиглот и говорит на множестве языков и весьма недурно, это вам не Рака который и один освоить не может до конца)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:18
Удачи Ловрен, уверен проявиш себя.
Союзник противников
Союзник противников ответ Александр Нeвский (раскрыть)
вчера в 09:47
А чё тут напрягаться,УЕФА ставит рейтингом на пятое место в Европе.Сошлёмся на них.Но мы знаем,что "Зенит"-"финалист Кубка ЛЧ и лучший клуб Восточной Европы"...
denmig
denmig
вчера в 09:33
Ловрен дзюпе с азмуном - я чувствую что готов!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 09:00
Зенит еще не закрыли ?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 08:45
Будут дзюба с азмуном звать дескать перед Локомотивом обязательно надо паровозиком потренироваться - не ходи!
Брулин
Брулин
вчера в 08:36
Деян Ловрен: «Я уже начал учить русский. Он будет моим пятым языком»
Угадайте кто
Угадайте кто ответ beefs (раскрыть)
вчера в 08:28
профессиАнал)
beefs
beefs
вчера в 07:47
истинный профессионал, посмотрим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:42
Пары тренировок будет маловато. Только привыкнуть кто есть кто. А вот после трёх вполне можно выходить на СКР ;) В чемпионе Англии он не мог потерять игровую форму.
Жду искромётной игры от хорвата...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:07
посмотрим))
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 06:44
а ты сам как оцениваешь уровень РПЛ?
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 06:26
После "тренировок" с Дзюбой и Азмуном многие не смогли бы сидеть, но экс-скаузер закаленный в этом деле).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:20
Надо и без тренировок быть в форме.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 06:10
Лавочник-привозчик!
Хоть посмеемся)
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 06:05
писали же 8.5 лямов
Спагетти
Спагетти
вчера в 05:57
Синий белый голуби;)))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 05:37
да чего скромничать, для "шестерки" это "одной левой"
112910415
112910415
вчера в 05:15
это серьёзная угроза !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 04:23
Нигде же не пишут сколько отвалил миллер за Ловрена.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Тренер Зенита (раскрыть)
вчера в 03:18
    Тренер Зенита
    Тренер Зенита
    вчера в 02:34
    Пара матчей и Ловрен поймёт, что в нашем клубе ему тренироваться не обязательно. Судьи за него потренируются вдоволь!
    blitz
    blitz
    вчера в 01:29
    Поможет бомжам опозориться.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 00:33
    Желаю Ловрену сломать ноги Кокорину. Чтобы такое д....... не бегало
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 00:28
    Класс то есть у парня , но много но...
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 00:18
    У меня одного ощущение, что он думает, типа приехал в чемпионат зимбабве?
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    вчера в 00:09
    Удачи Ловрену!
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    02 августа в 23:48
    Очень много думает и знает
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    02 августа в 23:47
    Могли бы отпустить Ивановича и после СК....
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