Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок — и смогу сыграть с „Локомотивом“»

Новичок «Зенита» защитник поделился мыслями после прибытия в стан петербургского клуба и заявил, что готов помочь команде в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».

Счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду, когда начнётся новый этап в моей жизни. Действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему! Последние пару дней мы общались с Семаком. Сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее.

В последние 4-5 дней я довольно серьёзно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал, и чего ждёт от меня команда. Нужно всегда быть в форме. Я думаю и чувствую, что готов. Думаю, пара хороших тренировок — и я смогу сыграть с «Локомотивом».