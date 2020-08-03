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Тедеско: «„Спартак“ — это что-то вроде российской „Баварии“»

вчера, 09:39

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем решении возглавить московский клуб.

Я выключился после эмоционального промежутка времени в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге в своей карьере. У меня было несколько вариантов, но «Спартак» — самый правильный из них. Сперва я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб, сразу почувствовал, что это мое.

«Спартак» — это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила. Я думаю, что принял правильное решение. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Думаю, что Тедеско, сравнивая "Баварию" и "Спартак", имел в виду не уровень мастерства игроков и завоёванные титулы ( именно на это вы намекаете в своём опусе ), а количество болельщиков московской команды в стране. Потому и назвал цифру с семью нулями, аргументируя своё мнение.
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 22:16
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 22:04
    Со штампом "Сделано в России".
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 19:47
    Спартак о Доменико,Тедеско это румынский Клопп.или просто клоп.
    Marat8686
    Marat8686
    вчера в 18:17
    Спартак это как Российский Бавария)))
    Или Спартак это как Немецкий Бавария? 🤔🤔🤔
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:52
    В этом мире глупо говорить никогда, все может в секунду измениться.
    Скажи мне что Лейпциг будет рвать всех в германии и в лч ноунэймами пару лет назад. И нам под силу
    Юрниекс
    Юрниекс
    вчера в 17:24
    Дык..так и есть.Бовария тоже всегда бьется за место в 10 ке и радуется окончательному 7 месту.. Только вот по трофеям Бовария сильно отстает от хрюшек...ни кубка Соль..ни кубка верблюдов им,Канделаки...а так..практически одинаковые команды..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Если ты планируешь дожить до этих времен, то тебе можно позавидовать.
    Только пожить в это славное времечко уже не придется ни мне, ни тебе" . Помнишь этот стишок со школьной скамьи?
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    вчера в 16:26
      valt134
      valt134
      вчера в 16:20
      Я даже не сравниваю оба этих клуба. Считаю просто неуместным сравнивать чемпионат Германии с нашим чемпом. При всём при том, что российскому первенству я уделяю больше внимания. Разница в классе, Друзья, присутствует.
      valt134
      valt134
      вчера в 16:12
      Немного «подзагнул».
      berda2003
      berda2003
      вчера в 16:09
      "Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? - да, НИКТО не скажет, просто таких "специалистов" у нас больше нет.
      CАRLOS
      CАRLOS
      вчера в 15:59
        Dmitry Lipnitsky
        Dmitry Lipnitsky
        вчера в 15:29
        ай ты мой хороший...
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 15:29
        ...тут примчались санитары и зафиксировали нас.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 15:16, ред.
        Бавария это европейская сила, уважаю этот клуб больше любого другого европейского.
        Спартак на уровне страны конечно же больше чем Бавария, но сейчас хвастать не будем этим, подождем когда 11 воспитанников будут в основном составе и будут рвать немецкие гранды.
        Опасный хулиган
        Опасный хулиган
        вчера в 15:08
        этому столику больше не наливать
        ekliziast
        ekliziast
        вчера в 14:52
          Footbolista
          Footbolista ответ sten312 (раскрыть)
          вчера в 14:44, ред.
          У Спартака 3 года без побед пока...вы о чем?)...у Баварии было 37 лет без побед если брать чемпионат...и 25 лет вообще без побед...зачем копать историю...
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          вчера в 14:41
          А тебя не удивила цифра 30 миллионов фанатов Спартака, озвученная им, при том, что по соцопросам всего в РФ футболом интересуются около 18 млн. ? Это примерно тоже самое, что результаты выборов в ГД, когда ЕР получила 123% голосов.
          ekliziast
          ekliziast
          вчера в 14:41
          Всё правильно сказал, только не зо мл , а 130мл, плюс минус 1мл.
          sten312
          sten312 ответ Footbolista (раскрыть)
          вчера в 13:59
          Выходит ,что у Баварии 16 лет без побед,тадеско-Halt das Maul.
          Palex
          Palex ответ d_fincher (раскрыть)
          вчера в 13:38
          Бавария совсем не популярный клуб в Германии. Его попросту ненавидят.
          pomor 445
          pomor 445
          вчера в 13:37
          Не думаю, что у Бавария, имея успехи Спартака, было бы столько болельщиков. Да и Спартак давно уже не имеет и половины названного Тедеско количества болельщиков, а с такими успехами и эта половина растает.
          Evilhuman
          Evilhuman
          вчера в 13:26
          Они там в тарасовке совсем все кю-ми становятся, вот уже даже других слов не подобрать
          Charismatic
          Charismatic ответ Владимир Немченков (раскрыть)
          вчера в 13:13
            Charismatic
            Charismatic ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
            вчера в 13:12
            А футбольный клуб Бавария какое пиво производит?
            Владимир Немченков
            Владимир Немченков ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
            вчера в 13:04
            На 7месте и без Европы?ну,ну продолжайте в том же духе...
            Владимир Немченков
            Владимир Немченков ответ Бутер Бродский (раскрыть)
            вчера в 13:02
            Красиво...
            Владимир Немченков
            Владимир Немченков ответ d_fincher (раскрыть)
            вчера в 13:00
            С чего бы это?посмотри на количество подписчиков в соц сетях..на самом популярном и не ангажированном ю тубе у Зенита подписчиков в два раза больше и это по всей стране...вопрос закрыт
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