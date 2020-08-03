Тедеско: «„Спартак“ — это что-то вроде российской „Баварии“»

Главный тренер «Спартака» рассказал о своем решении возглавить московский клуб.

Я выключился после эмоционального промежутка времени в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге в своей карьере. У меня было несколько вариантов, но «Спартак» — самый правильный из них. Сперва я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб, сразу почувствовал, что это мое.

«Спартак» — это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила. Я думаю, что принял правильное решение. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт.