Мостовой — о зарплате Кокорина в «Спартаке»: «Космические цифры!»

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02 августа 2020, 22:14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что будет зарабатывать в московском клубе 3 млн евро в год, а также получит 2 млн в качестве подъемных за переход.

Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты. Но это не вина футболистов, а вина тех, кто платит. Это мы говорили и раньше, не только сейчас. Не зарабатывают, а получают.

Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись, и это же происходило в РПЛ и с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на такие деньги, которые по меркам Европы являются бешеными.

Сегодня, 2 августа, Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке».