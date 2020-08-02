Мостовой — о зарплате Кокорина в «Спартаке»: «Космические цифры!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин будет зарабатывать в московском клубе 3 млн евро в год, а также получит 2 млн в качестве подъемных за переход.
Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты. Но это не вина футболистов, а вина тех, кто платит. Это мы говорили и раньше, не только сейчас. Не зарабатывают, а получают.
Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись, и это же происходило в РПЛ и с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на такие деньги, которые по меркам Европы являются бешеными.
Сегодня, 2 августа, Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке».
Тебе напомнить, кто на ипподроме хозяин? вэб плешивого — абсолютно бесполезная для населения гос.шаражка под управлением шувалки, предназначенная для легализации банковских активов.
Федун с Алекперовым хоть налоги платят, причём не малые, в отличие от этого гегемона, который просто уводит федеральные бабки по карманам заинтересованных.
Тебе напомнить, кто на ипподроме хозяин? вэб плешивого — абсолютно бесполезная для населения гос.шаражка под управлением шувалки, предназначенная для легализации банковских активов.
Федун с Алекперовым хоть налоги платят, причём не малые, в отличие от этого гегемона, который просто уводит федеральные бабки по карманам заинтересованных.
Россети
крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии.
BETCITY
является одним из лидеров букмекерского бизнеса,
ставки на своём клубе делать будут?
Россети
крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии.
BETCITY
является одним из лидеров букмекерского бизнеса,
ставки на своём клубе делать будут?
КалИгула кого-то резал,
и чокнувшись с Кокорой ,цезарь(Федун)
промолвил:Хорошо сидим!!!
КалИгула кого-то резал,
и чокнувшись с Кокорой ,цезарь(Федун)
промолвил:Хорошо сидим!!!
Владимир_Спартак
25.07.2020, 19:14
Человеку нужна зарплата, а не футбол... И кто его купит тот 🐓......).
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Пророческие слова!
Владимир_Спартак
25.07.2020, 19:14
Человеку нужна зарплата, а не футбол... И кто его купит тот 🐓......).
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Пророческие слова!
Мы вам ещё Ловрена скинем через 6 лет
Мы вам ещё Ловрена скинем через 6 лет
опять бензин подорожает..
а в итоге : кубок соплей и кубок тины....
опять бензин подорожает..
а в итоге : кубок соплей и кубок тины....
3 это очень много.
3 это очень много.
Дети лимита
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По мне уж пусть свои, доморощенные ТАКИЕ деньги получают, чем забугорные варяги!
Дети лимита
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По мне уж пусть свои, доморощенные ТАКИЕ деньги получают, чем забугорные варяги!
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Вот мерило любви Кокорина к СпаМу! Да за такие деньги Федуна ВСЕ любить будут!
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Вот мерило любви Кокорина к СпаМу! Да за такие деньги Федуна ВСЕ любить будут!