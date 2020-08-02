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Мостовой — о зарплате Кокорина в «Спартаке»: «Космические цифры!»

02 августа 2020, 22:14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин будет зарабатывать в московском клубе 3 млн евро в год, а также получит 2 млн в качестве подъемных за переход.

Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты. Но это не вина футболистов, а вина тех, кто платит. Это мы говорили и раньше, не только сейчас. Не зарабатывают, а получают.

Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись, и это же происходило в РПЛ и с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на такие деньги, которые по меркам Европы являются бешеными.

Сегодня, 2 августа, Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 11:12
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Армейская душа (раскрыть)
    вчера в 11:05
      stavr74
      stavr74 ответ cska vperiod (раскрыть)
      вчера в 10:03
      а про свой клуб нет желания подумать ?
      Россети
      крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии.
      BETCITY
      является одним из лидеров букмекерского бизнеса,
      ставки на своём клубе делать будут?
      Союзник противников
      Союзник противников ответ cska vperiod (раскрыть)
      вчера в 09:58
      Не смеши...Все международные финансовые аферы разрабатываются на Западе.В России дзюбы сами могут придумать "мелочь по карманам тырить".И ты забыл,что половина хозяев элитных футбольных клубов и вся первая десятка лучших футболистов -"под судом и следствием" за финансовые махинации с налогами и пр.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 09:53
      Кругом шумел развратный Рим,
      КалИгула кого-то резал,
      и чокнувшись с Кокорой ,цезарь(Федун)
      промолвил:Хорошо сидим!!!
      12й игрок
      12й игрок
      вчера в 09:13
      На такие бабки можно только федуна развести))
      Брулин
      Брулин
      вчера в 08:40
      Сэкономили на свободном агенте зато , так что в общем трансфер не дорогой получился ! Со знаком плюс для Спартака , а вот для Кокорина х.з
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 08:31, ред.
      Кокорин останется в России из-за высокой зарплаты

      Владимир_Спартак
      25.07.2020, 19:14
      Человеку нужна зарплата, а не футбол... И кто его купит тот 🐓......).

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      Пророческие слова!
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 07:11
      это просто зависть))
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      вчера в 07:09
      а сам мостовой за 1.5 ляма деревянных пиарил Гафарова и ко, финансовую пирамиду, а потом открещивался, что делал беслпатно и просто мимо проходил решил сфоткаться в его офисе)))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 06:42
      Надо свои кровные считать, а не заглядывать по чужим карманам...).
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      вчера в 06:23
      Это будет продолжаться, пока Федун не станет банкротом))

      Мы вам ещё Ловрена скинем через 6 лет
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 05:34
      Смешно читать после этих цифр - "Кокорин пошёл на понижение зарплаты, перейдя в Спартак!" Теперь, наверное, совсем обнищает, бедняга!
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 05:24
      Платили бы копейки. ...все бы уежали как 90-е...заработать, да и себя показать чего стоит.А так такие деньги платить. ..это бред конечно. Если шлюба получает больше трех лямов евро в год...о чём можно говорит. ....страна дураков...Поэтому они и не уезжают...
      112910415
      112910415
      вчера в 05:11
      ну ... в Зените ему больше платили
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 04:37
      В Европе не воруют а платят свои деньги а федуну побоку если ему денег не хватит он может поднять цену на гсм.
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 01:45
      Сума посходили в нищей стране платить такие деньжище.
      Смольчик
      Смольчик
      вчера в 00:17
      Шло бы это на пользу, а то будет как Шуррле.
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      02 августа в 23:49
      Московские бабушки оплатят..
      опять бензин подорожает..
      а в итоге : кубок соплей и кубок тины....
      LOpp
      LOpp
      02 августа в 23:40
      В Зените 4 получал, в Спартаке 3.
      3 это очень много.
      ДСА
      ДСА
      02 августа в 23:37
      Если сам Мостовой соглашался играть за копейки, то это его проблемы.
      Зидан 1972
      Зидан 1972
      02 августа в 23:12, ред.
      Нормальная цена, почему только в евро, рублей что ли нет у нас!Тем более как минимум авторитет.Шутка!
      pomor 445
      pomor 445
      02 августа в 22:53
      Тяжёлый оказывается Кокоша на подъём. Интересно сколько за спуск потребует.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      02 августа в 22:50
      За такие деньги можно забыть всё глумление спартачей в период отсидки, объяснить свои давние слова про народную и даже поцеловать ромбик. Он сам указал свою цену...
      cska1948
      cska1948
      02 августа в 22:36
      25процентный клоун 14 / 710 сегодня в 22:22
      Дети лимита
      ----------------------------
      По мне уж пусть свои, доморощенные ТАКИЕ деньги получают, чем забугорные варяги!
      cska1948
      cska1948
      02 августа в 22:34
      "...Александр Кокорин будет зарабатывать в московском клубе 3 млн евро в год, а также получит 2 млн в качестве подъемных за переход..."
      -----------------------
      Вот мерило любви Кокорина к СпаМу! Да за такие деньги Федуна ВСЕ любить будут!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      02 августа в 22:22
      Дети лимита
      G12ridul
      G12ridul
      02 августа в 22:20
      Только отрабатывать он их на поле не будет, это компенсация за оскорбления и тюремный срок.
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi
      02 августа в 22:17
      А потом 7-е место и нытье.
      beefs
      beefs
      02 августа в 22:17
      чего заглядывать в чужой карман...
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