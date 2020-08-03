Сафонов: «Коронавирус, конечно, добавил непоняток в РПЛ»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о влиянии коронавируса на минувший сезон РПЛ .

Вирус, конечно, добавил непоняток. Знаю, что в некоторых командах по 13-14 человек болели, но так честно, как «Ростов», себя никто не повел, хотя клуб лишился из-за этого шансов попасть в Лигу чемпионов и заработать серьезные деньги. Теперь приняли решение: переносов не будет, заболели — полтора миллиона штрафа и 0:3. Но вот интересно: кто-то купил телеподписку на сезон. Если заболевшей команде присудят «технарь», что он будет смотреть? Строчку с объявлением об отмене?

Слышали шутку про Байрамяна? Сделал для ростовской молодежи больше, чем Галицкий. Заразил полкоманды, зато благодаря нему все узнали, что у «Ростова» есть 2003 год. Галицкий лишь мечтал увидеть сразу 11 своих воспитанников на поле, Байрамян своей поездкой к папе с мамой это воплотил.