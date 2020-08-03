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Евсеев: «Сезон будем начинать нынешним составом»

вчера, 10:21

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону.

Неделя тренировок позади. Шесть человек от нас ушли. По разным причинам. У кого-то закончился срок аренды или контракт. Кто-то получил предложение, выгодное для него и для «Уфы». Нашу клубную философию вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально. Сейчас в команде тренируются все, у кого действующие контракты, и мы будем стартовать этим составом. Да, ещё есть неделя до 1-го тура. Трансферное окно открыто до октября, и всё может случиться. Можем и приобрести кого-то, можем и отпустить.

Все футболисты, кто есть сейчас в моём распоряжении, имели игровую практику в прошлом сезоне (за исключением Фолмера). Я в них уверен и я на всех них рассчитываю. Будем играть, буду в них верить и искать те позиции, на которых ребята смогут проявить свои лучшие качества. Задача тренерского штаба: подвести команду к сезону в оптимальных кондициях. Не только функционально. В августе сразу пойдут игры через три дня на четвёртый. В таком режиме роль тактики возрастёт. Занимаемся ей ежедневно.

Ранее Евсеев поделился мнением о новом регламенте Кубка России.

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Все комментарии
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 11:39
Филиал вылетит в пердив, а Евсеева снимут тарасовские.
ДСА
ДСА
вчера в 10:51
Команда явно будет ослабленной.
drug01
drug01
вчера в 10:22
Денег нет
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