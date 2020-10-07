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Платини: «Неймар и Мбаппе займут место Месси и Роналду»

07 октября 2020, 13:40

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов и бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что Килиан Мбаппе и Неймар станут лучшими футболистами мира через несколько лет.

Я думаю, что Неймар и Мбаппе займут место Месси и Роналду. У Мбаппе есть всё, чтобы быть одним из лучших в мире.

Он внесёт большой вклад в выступления сборной Франции, Килиан обладает великолепными игровыми качествами. Но очень важно, чтобы он прогрессировал. Если ему это удастся, он, несомненно, станет лучшим игроком в мире.

Ранее Платини сравнил нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу с легендой мирового футбола Диего Марадоной.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
08 октября в 14:01
Да ни шиша петуну не светит.
milanetto9
milanetto9
08 октября в 12:19
Мбаппе да, Неймар уже не так молод пока Месси с Роналду уйдут Неймар уже будет не на пике
eleven LC
eleven LC ответ ziko_92 (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября в 08:37
Да!!!
kella
kella
08 октября в 08:29
В Лиге 1 да, а в мире вряд ли!
RMA 005
RMA 005
07 октября в 22:38
Черепашка,Винисиус,Фати......возможно с натяжкой.
А вот Ней уже сбитый лётчик.
Его телега уехала еще года 3 назад.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
07 октября в 21:59
Через пару месяцев Неймару стукнет 29 лет. Если к этому времени у него так и не вышло навязать борьбу Роналду и Месси, даже в их преклонном возрасте, то это уже финиш для него. Неймар просто запомнится как ТОП футболист, но не уровень этих двух легенд.
RamonCSKA
RamonCSKA
07 октября в 21:35
пока обоим далеко до них
да и в псж сложно, конкуренции нет в чемпионате никакой
протон1
протон1
07 октября в 20:57
неймар да. но пбапе тут причем?. он точно не займет. неймар тоже еще не показатель
Дядяслава
Дядяслава
07 октября в 20:43
неимар? бугага. мбапе покруче месси будет. у него есть скорость и рывок, месси пешеход. игрок барсы в другом месте о нем бы давно забыли.
Ruslik1982
Ruslik1982
07 октября в 19:34
это уже отработанный материал. может быть Фати и Винисиус
Знатог
Знатог
07 октября в 19:30
Я думаю, что Неймар и Мбаппе займут место Неймара и Мбаппе.
Qatar Airways
Qatar Airways
07 октября в 19:24
Ох, зря Кокорина списали со счетов.
neukomm
neukomm
07 октября в 19:14
Неймару через пару лет тридцадка, чье место он там собирается занимать?!
edubokom
edubokom
07 октября в 18:58
Ну не знаю... Роналду и Месси годам к 25 - ти достигли величия Пеле и Марадоны. Неймар их место не займёт никогда. А с Мбапе всё сложнее. Он или глуп или тюфяк неамбициозный. Время идёт, а он даже в псж не безусловный лидер. Чтобы стать легендой, нужно лет 10 - 15 быть лучшим, а не просто звездой перспективной
ilyafrom
ilyafrom
07 октября в 18:55
Неймар точно нет. Мбаппе возможно, но не уверен
eleven LC
eleven LC
07 октября в 18:27
Все ведь понимают что Неймар уже никогда не станет лучшим в мире и не займёт место ни Месси ни Роналду
Неймар хороший футболист,техничный но на лучшего не тянет,Роналду-Месси на другом уровне!
Мбаппе просто нужен другой клуб и он выиграет всё!
barcamilan
barcamilan
07 октября в 18:20
кто такой неймар?
ЮЗИК
ЮЗИК
07 октября в 18:16
Эти двое не потянут такой уровень
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября в 18:04, ред.
Ага, ничего что Неймару уже 28 лет) Насчет Мбаппе полностью согласен. А кто составит ему конкуренцию? Феликс, Холанд, Санчо...
David Young
David Young ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
07 октября в 17:33
Они уже легенды. Правда только РПЛ. Но Дзюба ещё и сборной России. Поэтому бывает зазнайкой порой.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
07 октября в 17:29
Хватит нюхать кокос, Платини!!!
Черепашка очень редко хорошо себя показывает с топ командами, а про петушка вообще молчу, как он четко реализовывал выходы 1-1 в плейоф ЛЧ... техника на уровне "танцы на льду". Они должны играть в норм клубе чтобы взять ЗМ, а играют в среднем чемпе, и кстати не оч там и забивной петушок, а за танцы дают другие призы но никак не ЗМ.
alexgurzan
alexgurzan ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
07 октября в 17:29
.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
07 октября в 17:24, ред.
Кто такие эти мбаппе и неймар? Давайте до свиданья! Место Роналды и Месси займут Дзюба и Заболотный.
dimagas2
dimagas2
07 октября в 16:41
Наверно будут новые имена.Петушара уже затухает,а Мбаппун не так и хорош как о нем поют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 16:28
Лучшим будет футболист,которого не кто не знает! Он появится внезапно,и станет творить чудеса на полях мира!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
07 октября в 16:27
Что, Месси оставил завещание Неймару?
kirjuhaaa
kirjuhaaa ответ DXTK (раскрыть)
07 октября в 16:21
Анри к 22 годам - 160 с лишним игр на клубном уровне ( Монако и Юве) и 31 гол.
Мбаппе на данный момент 21 год - 183 игры и 117 голов за Монако и ПСЖ. К 22 годам у Анри такой себе "инстинкт убийцы" был..
Hipper
Hipper
07 октября в 16:11
Хочу посмотреть на их футбол в другой национальной лиге.
Garrincha58
Garrincha58
07 октября в 16:10, ред.
Мбаппе надо срочно дёргать из Парижа , а то так и останется в подающих надежду
Garrincha58
Garrincha58
07 октября в 16:08
Неймар уже сбитый лётчик плаксун и мажор
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