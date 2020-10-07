Платини: «Неймар и Мбаппе займут место Месси и Роналду»

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов и бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что и Неймар станут лучшими футболистами мира через несколько лет.

Я думаю, что Неймар и Мбаппе займут место Месси и Роналду. У Мбаппе есть всё, чтобы быть одним из лучших в мире.

Он внесёт большой вклад в выступления сборной Франции, Килиан обладает великолепными игровыми качествами. Но очень важно, чтобы он прогрессировал. Если ему это удастся, он, несомненно, станет лучшим игроком в мире.