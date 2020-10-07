Платини: «Неймар и Мбаппе займут место Месси и Роналду»

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов и бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что Килиан Мбаппе и Неймар станут лучшими футболистами мира через несколько лет.
Я думаю, что Неймар и Мбаппе займут место Месси и Роналду. У Мбаппе есть всё, чтобы быть одним из лучших в мире.
Он внесёт большой вклад в выступления сборной Франции, Килиан обладает великолепными игровыми качествами. Но очень важно, чтобы он прогрессировал. Если ему это удастся, он, несомненно, станет лучшим игроком в мире.
Ранее Платини сравнил нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу с легендой мирового футбола Диего Марадоной.
А вот Ней уже сбитый лётчик.
Его телега уехала еще года 3 назад.
А вот Ней уже сбитый лётчик.
Его телега уехала еще года 3 назад.
да и в псж сложно, конкуренции нет в чемпионате никакой
да и в псж сложно, конкуренции нет в чемпионате никакой
Неймар хороший футболист,техничный но на лучшего не тянет,Роналду-Месси на другом уровне!
Мбаппе просто нужен другой клуб и он выиграет всё!
Неймар хороший футболист,техничный но на лучшего не тянет,Роналду-Месси на другом уровне!
Мбаппе просто нужен другой клуб и он выиграет всё!
Черепашка очень редко хорошо себя показывает с топ командами, а про петушка вообще молчу, как он четко реализовывал выходы 1-1 в плейоф ЛЧ... техника на уровне "танцы на льду". Они должны играть в норм клубе чтобы взять ЗМ, а играют в среднем чемпе, и кстати не оч там и забивной петушок, а за танцы дают другие призы но никак не ЗМ.
Черепашка очень редко хорошо себя показывает с топ командами, а про петушка вообще молчу, как он четко реализовывал выходы 1-1 в плейоф ЛЧ... техника на уровне "танцы на льду". Они должны играть в норм клубе чтобы взять ЗМ, а играют в среднем чемпе, и кстати не оч там и забивной петушок, а за танцы дают другие призы но никак не ЗМ.
Мбаппе на данный момент 21 год - 183 игры и 117 голов за Монако и ПСЖ. К 22 годам у Анри такой себе "инстинкт убийцы" был..
Мбаппе на данный момент 21 год - 183 игры и 117 голов за Монако и ПСЖ. К 22 годам у Анри такой себе "инстинкт убийцы" был..