Энрике: «Сборная Испании не будет строить игру вокруг одного Фати»

Главный тренер сборной Испании в преддверии товарищеского матча с Португалией высказался о роли 17-летнего форварда «Барселоны» в «Красной фурии».

Мы не говорим о том, чтобы строить всю игру вокруг Фати, так как команда превыше любого футболиста. Однако мы можем сделать кое-что [похожее], если решим, что это поможет выиграть матч.

Нет системы, которая была бы завязана на одном игроке. Система – это командная вещь. Что касается Ансу Фати, здесь нужно сохранять спокойствие, чтобы он мог расти как личность и как игрок.

Любой тренер хотел бы иметь в составе таких игроков, как Харри Кейн, Луис Суарес или Марко ван Бастен. Но у нас таких нет. Поэтому мы будем стараться создавать большое число голевых моментов.

Будет много ротации, в том числе, в линии атаки, где у нас есть очень хорошие форварды. Но наши полузащитники тоже могут забивать голы.