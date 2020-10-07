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Энрике: «Сборная Испании не будет строить игру вокруг одного Фати»

07 октября 2020, 03:30
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в преддверии товарищеского матча с Португалией высказался о роли 17-летнего форварда «Барселоны» Анссумане Фати в «Красной фурии».

Мы не говорим о том, чтобы строить всю игру вокруг Фати, так как команда превыше любого футболиста. Однако мы можем сделать кое-что [похожее], если решим, что это поможет выиграть матч.

Нет системы, которая была бы завязана на одном игроке. Система – это командная вещь. Что касается Ансу Фати, здесь нужно сохранять спокойствие, чтобы он мог расти как личность и как игрок.

Любой тренер хотел бы иметь в составе таких игроков, как Харри Кейн, Луис Суарес или Марко ван Бастен. Но у нас таких нет. Поэтому мы будем стараться создавать большое число голевых моментов.

Будет много ротации, в том числе, в линии атаки, где у нас есть очень хорошие форварды. Но наши полузащитники тоже могут забивать голы.

Напомним, из-за заражения коронавирусом октябрьские матчи сборной Испании пропустит полузащитник «Наполи» Фабиан Руис.

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Все комментарии
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
08 октября в 16:47
Здесь Фати обсуждают а не Месси и Рона!
Но растет неплохой чувачек)))
Killofwrath
Killofwrath ответ Шишанутый (раскрыть)
07 октября в 09:04
Это в стиле Роналду, хотя и так все знают. что CR7 = нулевый замыкатель
Шишанутый
Шишанутый ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
07 октября в 07:57
Гном им глаза затмил. Кроме него они не кого не видят. Скоро ложку в рот опять возьмет и потребует Фати на лавку посодить если пацан больше него забевать будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 октября в 06:39
Испания должна выиграть с Фати или нет
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ДСА (раскрыть)
07 октября в 04:53
Молод, но очень талантлив. Не знаю почему Барса не видела ранее его...
ДСА
ДСА
07 октября в 03:34
Молод ещё Фати, должен пока ещё сам мячики подавать партнёрам.
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