Экс-наставник «Челси»: «Партей идеально подходит под футбол Артеты»

Бывший тренер «Челси» и сборной Ганы считает, что полузащитника будет ждать успех в лондонском «Арсенале».

Я сразу же увидел в нём игрока, который обладает физической силой, хорошо владеет мячом и читает игру. Партей является хорошим человеком, как на поле, так и за его пределами. У него отличный характер. У Томаса не бывает хороших и плохих матчей, потому что в каждой игре вы знаете, что вы получите от него. Для любого тренера хорошо иметь такого игрока в раздевалке.

Я бы попросил болельщиков «Арсенала» дать ему несколько недель, чтобы он привык к английскому футболу, потому что в АПЛ по-прежнему играют иначе, чем где-либо ещё, даже если сейчас в АПЛ выступает больше иностранных игроков.

Но это великолепное подписание, идеально подходящее для того, что пытается сделать Артета. Когда вам нужно, чтобы он держал мяч, он может это сделать. Если вы попросите его играть широко, он сможет, но это не его позиция.

Партей является центральным полузащитником, который отберёт мяч и сделает правильный пас вперед, а также видит поле, тактически дисциплинирован и умеет играть на команду. Он будет иметь огромное значение для игры «Арсенала».