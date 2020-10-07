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Гётце: «Я готов к совершенно новому вызову»

07 октября 2020, 03:59

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце прокомментировал свой переход в ПСВ.

После нескольких приятных бесед с Роджером [Шмидтом] (Прим. — главный тренер ПСВ) я начал всё серьёзнее задумываться о переезде в Нидерланды.

Этим летом у меня было много предложений, но я сам делаю свой выбор. Я готов к совершенно иному вызову, который я нашёл здесь, в Эйндховене.

После ухода из «Боруссии» я продолжал тренироваться, чтобы начать новый этап карьеры в хорошей форме. С нетерпением жду возможности снова работать в команде и готовиться к матчам.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 06:05
Только спортивную форму осталось набрать.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 04:33
это только радует
Gahi
Gahi
07 октября в 04:33
Нужно выходить на свой 2014 года уровень. Удачи
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