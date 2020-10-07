Гётце: «Я готов к совершенно новому вызову»

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал свой переход в ПСВ .

После нескольких приятных бесед с Роджером [Шмидтом] (Прим. — главный тренер ПСВ ) я начал всё серьёзнее задумываться о переезде в Нидерланды.

Этим летом у меня было много предложений, но я сам делаю свой выбор. Я готов к совершенно иному вызову, который я нашёл здесь, в Эйндховене.

После ухода из «Боруссии» я продолжал тренироваться, чтобы начать новый этап карьеры в хорошей форме. С нетерпением жду возможности снова работать в команде и готовиться к матчам.