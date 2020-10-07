ГлавнаяНовости

Дешам: «Гризманн недоволен своим положением в „Барселоне“»

07 октября 2020, 11:20

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нападающего Антуана Гризманна используют на неправильной позиции в «Барселоне».

Я уверен, что сейчас Гризманн недоволен своим положением в клубе. Если бы я открыто прокомментировал эту ситуацию, думаю, Куман был бы не рад это услышать.

Я не говорю о том, что происходит в других клубах, но в «Барселоне» его используют справа в атаке. Гризманн очень работоспособный футболист, поэтому наибольшую опасность он представляет именно на позиции центрального форварда.

Ранее появились слухи о том, что Гризманн мог перебраться в «Манчестер Сити».

Все новости
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии6
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии2
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»
Вчера, 09:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Islam0500
Islam0500
07 октября в 23:04
Игрок он топовый, что подтверждает его системообразующую роль в сборной. Возможно, просто не вписался в стиль игры Барселоны.
ESPANOL
ESPANOL
07 октября в 19:04
Да его где только не использовали! На всех позициях. И везде он не тянет. Посредственный игрок! В последней игре мяч толком обработать не мог.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ NGYRZ (раскрыть)
07 октября в 15:17
Куман не новичок в тренерском цехе. А что он выиграл, чем запомнился? Барселона проиграла 2:8 еще с Суаресом. А разве при полном составе, Барса не проигрывала 0:4 ПСЖ? Куман не тренер, он очень ограниченный в этом плане человек. В нем нет никакого креатива. Он, наверно, может работать в Алкмаре или Феенорде, но точно не в Барселоне.
NGYRZ
NGYRZ ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
07 октября в 12:38
Раньери в своей жизни будучи тренером не выиграл не одного чемпионата, и только недавно взял со скромной командой АПЛ.
Моур вообще был переводчиком, а выиграл 2 ЛЧ, потом пришел в МЮ и облажался.
Что выиграл будучи тренером Энрике до Барселоны? А как пришел в Барселону, так сразу требл.
Яркий пример Флик, который разнес Барселону 8-2, и взял требл, кто его знал до Баварии?
Кто такие были как тренера Гвардиола, Зидан до прихода в Барселону и Реал?


Примеров много, когда ноунеймы брали треблы, а звездные тренеры наоборот проваливались.

В Барселоне просто ушли гениальные Хави и Иньеста, приход Неймара и топового Суареса еще держали планку, но как только и они ушли, Барса начала буксовать в ЛЧ.

Я все больше и больше убеждаюсь, что золотая эпоха Барселоны были связаные именно с этой гениальной связкой Хави и Иньеста.
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 12:32
Сам не очень хорошо играет.
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 октября в 12:25
Свежо придание да верится с трудом!
NGYRZ
NGYRZ
07 октября в 12:24

Leha-ha50￼
Сегодня 12:01
Правильнее было бы сказать , что Барселона недовольна Гризманом. Никак Антуан не впишется в игру. Вроде как старается, носится по полю, моменты имеет, а результативность не радует. Парень явно не оправдывает заплаченные за него деньги. Очередной косяк Бартомео.
______________

Опять Бартомеу виноват, да что ж ты будешь делать.🤦

Ну почему Бартомеу не родился ясновидящим, как все остальные президенты клубов?!
Ну почему Бартомеу не раставляет игроков по полю, как делают это другие президенты?!

Мне кажется, в Барселоне, если игрок пукнет на поле и в этом Бартомеу обвинят.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 12:01
Правильнее было бы сказать , что Барселона недовольна Гризманом. Никак Антуан не впишется в игру. Вроде как старается, носится по полю, моменты имеет, а результативность не радует. Парень явно не оправдывает заплаченные за него деньги. Очередной косяк Бартомео. Посмотрим, как при Кумане будет себя показывать , может тренер сумеет вселить уверенность Антуана. Пока он напоминает лишь бледную тень самого себя.
Прав Дешам или нет это вопрос интересный.
Ждем игры сборных.
Всем здоровья.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Q-J-G (раскрыть)
07 октября в 12:00
Согласен, полностью!!! Но все-таки, Барса незаурядный клуб, и уж точно, как Вы говорите, можно было найти и поприличней кого-нибудь!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
07 октября в 11:54
Все приличные тренеры при делах, хотя даже с тех, кто не при делах, возможно было бы найти и поприличней Кумана.
Bags_Banny
Bags_Banny
07 октября в 11:43
Не выиграть ничего, и пропускать по 8 мячей тут любой бы свалить хотел!!!
112910415
112910415
07 октября в 11:43
покажите ему, где дверь !
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
07 октября в 11:43
Уже одно то, что Куман в Барселоне, одно это- уже ИДИОТИЗМ!!! Неужели не нашлось приличного тренера для такого клуба?! И что интересно, ведь совсем недавно был уже один физрук в Барсе погубивший великий клуб, так нет же, снова затащили бездаря. Куман как игрок был не сильно креативный, мягко говоря, а тренер и подавно он никакой. Кроме сильного удара, даже нечего особо и вспомнить. Ну а тренерских проколов, было сколько угодно.... Просто наказание какое-то, так издеваться на Барсой.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 11:32
Надо было играть там, где был доволен...
От добра - добра не ищут..., Кто ищет, тот, в итоге, недоволен.
shlomo
shlomo
07 октября в 11:26
Вот и используй его центральным, а мы посмотрим, что из этого получится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ sv_1969 (раскрыть)
07 октября в 11:25
У Гинера денюжков хватит на покупку всего Зенита,но у него принципы!
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 октября в 11:21
А хватит денЮжков то?)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 11:20
Недоволен,уходи в цска!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100