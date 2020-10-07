Дешам: «Гризманн недоволен своим положением в „Барселоне“»

Главный тренер сборной Франции заявил, что нападающего используют на неправильной позиции в «Барселоне».

Я уверен, что сейчас Гризманн недоволен своим положением в клубе. Если бы я открыто прокомментировал эту ситуацию, думаю, Куман был бы не рад это услышать.

Я не говорю о том, что происходит в других клубах, но в «Барселоне» его используют справа в атаке. Гризманн очень работоспособный футболист, поэтому наибольшую опасность он представляет именно на позиции центрального форварда.