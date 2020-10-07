Энрике — о Кепе: «Большинству из нас приходилось справляться с трудностями»

Главный тренер сборной Испании поддержал голкипера «Челси» , который потерял место в воротах лондонского клуба.

Я говорил с Кепой в сентябре. Я сделал это ещё раз сейчас, когда мы увидели друг друга [Кепа получил вызов в сборную Испании].

Он доказал свою зрелость, адаптировавшись к очень сложной ситуации, но это ещё не конец света. Это то, что всегда происходит в карьере любого футболиста, поскольку большинству из нас приходилось справляться со спортивными трудностями.

Я считаю, что это идеальный момент для Кепы, чтобы показать себя.