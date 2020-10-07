Энрике — о Кепе: «Большинству из нас приходилось справляться с трудностями»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу, который потерял место в воротах лондонского клуба.
Я говорил с Кепой в сентябре. Я сделал это ещё раз сейчас, когда мы увидели друг друга [Кепа получил вызов в сборную Испании].
Он доказал свою зрелость, адаптировавшись к очень сложной ситуации, но это ещё не конец света. Это то, что всегда происходит в карьере любого футболиста, поскольку большинству из нас приходилось справляться со спортивными трудностями.
Я считаю, что это идеальный момент для Кепы, чтобы показать себя.
Ранее Аррисабалага выразил уверенность в том, что сможет вернуть своё место в основном составе «Челси».