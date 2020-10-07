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Энрике — о Кепе: «Большинству из нас приходилось справляться с трудностями»

07 октября 2020, 09:26

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу, который потерял место в воротах лондонского клуба.

Я говорил с Кепой в сентябре. Я сделал это ещё раз сейчас, когда мы увидели друг друга [Кепа получил вызов в сборную Испании].

Он доказал свою зрелость, адаптировавшись к очень сложной ситуации, но это ещё не конец света. Это то, что всегда происходит в карьере любого футболиста, поскольку большинству из нас приходилось справляться со спортивными трудностями.

Я считаю, что это идеальный момент для Кепы, чтобы показать себя.

Ранее Аррисабалага выразил уверенность в том, что сможет вернуть своё место в основном составе «Челси».

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
07 октября в 10:57
он и весь прошлый сезон был кошмаром для челси
Анпилкин
Анпилкин
07 октября в 10:53
Главное не опускать руки и все получится
dimagas2
dimagas2
07 октября в 10:27
Кепе пора думать о смене клуба,возможно уже зимой.
mihaluch
mihaluch
07 октября в 09:53
Кепе очень трудно вернуть место в воротах Челси.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 09:30
Трудности разные бывают...
shlomo
shlomo
07 октября в 09:27
Это очень хорошо, когда есть поддержка
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