Куман подтвердил, что «Барселона» пыталась подписать Вейналдума и Депая

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подтвердил, что хотел подписать Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая во время летнего трансферного окна.
Вейналдум? Этот игрок был в списке моих целей.
Депай? Я надеялся, что в команде появится ещё один голландец [первый — Френки де Йонг].
Ранее Куман рассказал, что каталонский клуб не смог усилить состав из-за финансовых трудностей.
Судьи включатся за Барсу или против?)
Судьи включатся за Барсу или против?)
Что из этого получится, посмотрим. Пока команду "тащит" молодое дарование, которому через двадцать дней исполнится 18 лет.
Что из этого получится, посмотрим. Пока команду "тащит" молодое дарование, которому через двадцать дней исполнится 18 лет.