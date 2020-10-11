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Куман подтвердил, что «Барселона» пыталась подписать Вейналдума и Депая

11 октября 2020, 20:10

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подтвердил, что хотел подписать Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая во время летнего трансферного окна.

Вейналдум? Этот игрок был в списке моих целей.

Депай? Я надеялся, что в команде появится ещё один голландец [первый — Френки де Йонг].

Ранее Куман рассказал, что каталонский клуб не смог усилить состав из-за финансовых трудностей.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября в 22:07
Это был истинный уровень.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ cska vperiod (раскрыть)
11 октября в 21:34
Дисквалифицировать, чтобы награды не отбирал у других футболистов.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября в 21:30
Холанд хет-трики делает за Норвегию, а ты Эквадору не смог забить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
11 октября в 21:26
Как эксперт скажу, никому так судьи не помогали как барсе и ливеру
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 20:31
Надо от гнома избавляться, чтобы финансовых трудностей не было.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 октября в 20:27
Про Депая был уверен, что все решено.
Q-J-G
Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
11 октября в 20:26
Только куда тащит... Вскоре увидим.
Судьи включатся за Барсу или против?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
11 октября в 20:23
Главный вопрос Кумана в барсе это игра, и тащит сейчас барсу только Куман. Но не исключаю что скоро судьи опять включатся
25процентный клоун
25процентный клоун
11 октября в 20:21
Вейналдум в топ 10 последних трех лет
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 20:15
Главный вопрос, который интересует Кумана в Барселоне больше всего - это побольше голландцев!
Что из этого получится, посмотрим. Пока команду "тащит" молодое дарование, которому через двадцать дней исполнится 18 лет.
Брулин
Брулин
11 октября в 20:11
И что ? Почему ничего не получилось то?
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