Куман подтвердил, что «Барселона» пыталась подписать Вейналдума и Депая

Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что хотел подписать и во время летнего трансферного окна.

Вейналдум? Этот игрок был в списке моих целей.

Депай? Я надеялся, что в команде появится ещё один голландец [первый — Френки де Йонг].