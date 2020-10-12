Агент Бога: «Летом „Наполи“ хотел подписать Жереми»

Даниэль Бога, брат и агент полузащитника «Сассуоло» , рассказал об интересе со стороны «Наполи».

Я не знаю, попытается ли «Наполи» снова подписать Бога. Вы должны спросить об этом их спортивного директора.

«Наполи» изо всех сил пытался провернуть этот трансфер летом, но «Сассуоло» не хотел продавать Жереми. Клуб просил всё больше и больше денег. Я не уверен, что в будущем ситуация поменяется.

У нас отличные отношения с «Наполи». Вся вина в несостоявшемся трансфере лежит на «Сассуоло», ведь клуб отказывался продавать Жереми. Но мы обязательно поговорим об этом ещё раз в будущем.