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Агент Бога: «Летом „Наполи“ хотел подписать Жереми»

12 октября 2020, 00:02

Даниэль Бога, брат и агент полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, рассказал об интересе со стороны «Наполи».

Я не знаю, попытается ли «Наполи» снова подписать Бога. Вы должны спросить об этом их спортивного директора.

«Наполи» изо всех сил пытался провернуть этот трансфер летом, но «Сассуоло» не хотел продавать Жереми. Клуб просил всё больше и больше денег. Я не уверен, что в будущем ситуация поменяется.

У нас отличные отношения с «Наполи». Вся вина в несостоявшемся трансфере лежит на «Сассуоло», ведь клуб отказывался продавать Жереми. Но мы обязательно поговорим об этом ещё раз в будущем.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 07:37
Это право Сассуоло они Бога оценили иак как они посчитали нужным.
Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 07:03
Время покажет
ЮЗИК
ЮЗИК
12 октября в 06:38
Думаю это дело времени
ДСА
ДСА
12 октября в 06:38
В Сассуоло тоже кто-то должен играть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 00:20
Если есть агент Бога,значит гдето есть агент Дьявола!
Gahi
Gahi
12 октября в 00:05
Когда есть желание то всегда можно договориться. Удачи
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