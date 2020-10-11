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«Милан» попробует подписать Миленковича в январе

11 октября 2020, 21:48

«Милан» все ещё рассчитывает подписать защитника «Фиорентины» Николу Миленковича.

Как сообщается, «россонери» пытались закрыть сделку по переходу футболиста до закрытия трансферного окна, однако не смогли заплатить за серба 40 млн евро, которые запрашивала «Фиорентина».

Отмечается, что Миленкович отказался продлевать контракт с «фиалками», что побудило новый интерес со стороны «Милана». Теперь миланский клуб готов сделать новое предложение по трансферу игрока в январе.

Текущее соглашение защитника с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2022 года.

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Ozabot
Ozabot
12 октября в 12:31
«Фиорентина» вечно заламывает цены. За игрока стоимостью 25 просили 40 )) А теперь будут отдавать за 15-20
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 04:32
В январе Фиорентина будет посговорчивее.
mihaluch
mihaluch
11 октября в 21:51
Молодец что перейдёт в Милан.
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