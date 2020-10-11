«Аль-Наср» предложил «Арсеналу» 5 млн фунтов за Озила

«Аль-Наср» (Дубай) готов подписать полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
Как сообщается, клуб из ОАЭ предложил «канонирам» 5 млн фунтов стерлингов за трансфер немецкого хавбека. Самому футболисту был предложен контракт до лета 2022 года с большой зарплатой.
Отмечается, что «Арсенал» готов расстаться со своим игроком, однако сам Озил не желает покидать клуб. Полузащитник не входит в планы главного тренера «канониров» Микеля Артеты, но всё равно намерен остаться в команде.
Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» может продать Озила в клуб из МЛС.