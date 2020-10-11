«Аль-Наср» предложил «Арсеналу» 5 млн фунтов за Озила

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11 октября 2020, 19:40

«Аль-Наср» (Дубай) готов подписать полузащитника «Арсенала» .

Как сообщается, клуб из ОАЭ предложил «канонирам» 5 млн фунтов стерлингов за трансфер немецкого хавбека. Самому футболисту был предложен контракт до лета 2022 года с большой зарплатой.

Отмечается, что «Арсенал» готов расстаться со своим игроком, однако сам Озил не желает покидать клуб. Полузащитник не входит в планы главного тренера «канониров» , но всё равно намерен остаться в команде.