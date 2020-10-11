ГлавнаяНовости

«Аль-Наср» предложил «Арсеналу» 5 млн фунтов за Озила

11 октября 2020, 19:40

«Аль-Наср» (Дубай) готов подписать полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Как сообщается, клуб из ОАЭ предложил «канонирам» 5 млн фунтов стерлингов за трансфер немецкого хавбека. Самому футболисту был предложен контракт до лета 2022 года с большой зарплатой.

Отмечается, что «Арсенал» готов расстаться со своим игроком, однако сам Озил не желает покидать клуб. Полузащитник не входит в планы главного тренера «канониров» Микеля Артеты, но всё равно намерен остаться в команде.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» может продать Озила в клуб из МЛС.

Все новости
Зидан: «Холанд — не мой футболист, но он хорош»
Сегодня, 03:00 Комментарии3
Слухи«Уотфорд» отказал «Кристал Пэлас» в трансфере Сарра за 25 млн фунтов
Вчера, 16:13 Комментарии6
Слухи«Ливерпуль» нацелен на подписание Адамы Траоре в январе
Вчера, 13:40 Комментарии11
Слухи«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»
Вчера, 13:22 Комментарии9
СлухиДепай перейдет в «Барселону» в январе. С «Лионом» достигнута договоренность
Вчера, 12:49 Комментарии14
Слухи«Реал» определил Камавинга в качестве главной трансферной цели на 2021 год
Вчера, 11:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ТТ
ТТ ответ ЮЗИК (раскрыть)
12 октября в 10:11
а ты прям перешел бы??)))) ....У Озила свои тёрки с руководством клуба, таким образом он им мстит !)
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 01:15
Такую ошибку допустил, когда покинул Реал Мадрид!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 23:18
Лупоглазый вцепился клешнями, что выгнать не могут
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
11 октября в 20:36
Обычно спартак подбирает сбитых летчиков
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 октября в 20:25
Туда ему и дорога.... Еще и Санчеса с Погба бы с собой прихватил. Мотивация у них видишь ли снизилась, получают больше всех в Англии. Гнать в три шеи. Раскулачить.
A.S.A
A.S.A
11 октября в 19:56
Продавать не думая)
Для Арсенала это конечно же хороший вариант,и з/п ведомость разгрузят неплохо так,еще и денег заработают. Но все будет зависеть от Месута,а точнее от личного контракта. Но думаю шейхи мало не предложат, так что вполне могут и договориться
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 19:48
Хороший вариант для Арсенала, Озила, АЛЬ-НАСР, но только в том случае, если Озил не "потеряет" в деньгах. Если его новый контракт до 2022г. с зарплатой, перекроет потери, которые у него будут при уходе из Арсенала, досрочно. Вряд ли он согласится, теряя в деньгах.
Little Caprice
Little Caprice
11 октября в 19:45
Даже если бы "Аль-Наср" предложил Арсеналу самому заплатить 5 млн, чтобы отправить Озила в Эмираты, то это всё ещё была бы выгодная сделка :)
dimagas2
dimagas2
11 октября в 19:42
Еще Арснела должен заплатить если его таки сплавят,да хоть куда нибудь)))
David Young
David Young
11 октября в 19:41
Хороший вариант завершения карьеры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100