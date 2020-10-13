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«Оренбург» прервал безвыигрышную серию. Итоги 15-го тура ФНЛ

13 октября 2020, 22:31

Завершились все матчи 15-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Енисей» 0:1
Гол: Песиков Евгений 10

«Краснодар-2» — «Томь» 2:0
Голы: Кутовой Максим 31, Лапшов Иван 35 (автогол)

«Иртыш» — «Акрон» 1:0
Гол: Киреев Игорь 45

«Волгарь» — «Текстильщик» 0:0

«Крылья Советов» — «Спартак-2» 2:1
Голы: Зиньковский Антон 37 (пенальти), Сергеев Иван 79 — Литвинов Руслан 52

«Чайка» — «Оренбург» 0:1
Гол: Шкофлек Жига 38

«Шинник» — «Нефтехимик» 1:2
Голы: Низамутдинов Эльдар 52 — Петров Илья 14, Уридия Мераби 62

«Велес» — «Нижний Новгород» 1:3
Голы: Максименко Артем 55 — Сулейманов Тимур 64, Сулейманов Тимур 75, Сапета Александр 88 (пенальти)

«Факел» — «Алания» 0:0

«Торпедо» — «Динамо» 3:0
Голы: Евдокимов Андрей 7, Лебеденко Игорь 25, Лях Андрей 33

«Балтика» — «Чертаново» 1:2
Голы: Кащелан Младен 62 — Завезён Юрий 2 (пенальти), Молчанов Дмитрий 86

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:01
Наконец-то выиграли...))
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 00:24
долго ждали ))и вот оно))))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
13 октября в 23:17
С победой пуховиков.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 22:43
Скорее все таки продолжил беспроигрышную.
David Young
David Young
13 октября в 22:42
В основном предсказуемые результаты, но есть несколько неожиданностей.
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