«Оренбург» прервал безвыигрышную серию. Итоги 15-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 15-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Енисей» 0:1
Гол: Песиков Евгений 10
«Краснодар-2» — «Томь» 2:0
Голы: Кутовой Максим 31, Лапшов Иван 35 (автогол)
«Иртыш» — «Акрон» 1:0
Гол: Киреев Игорь 45
«Волгарь» — «Текстильщик» 0:0
«Крылья Советов» — «Спартак-2» 2:1
Голы: Зиньковский Антон 37 (пенальти), Сергеев Иван 79 — Литвинов Руслан 52
«Чайка» — «Оренбург» 0:1
Гол: Шкофлек Жига 38
«Шинник» — «Нефтехимик» 1:2
Голы: Низамутдинов Эльдар 52 — Петров Илья 14, Уридия Мераби 62
«Велес» — «Нижний Новгород» 1:3
Голы: Максименко Артем 55 — Сулейманов Тимур 64, Сулейманов Тимур 75, Сапета Александр 88 (пенальти)
«Факел» — «Алания» 0:0
«Торпедо» — «Динамо» 3:0
Голы: Евдокимов Андрей 7, Лебеденко Игорь 25, Лях Андрей 33
«Балтика» — «Чертаново» 1:2
Голы: Кащелан Младен 62 — Завезён Юрий 2 (пенальти), Молчанов Дмитрий 86
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.