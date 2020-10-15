Хачатурянц объяснил, почему арбитра Казарцева вернули к работе в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, почему Лига решила вернуть арбитра Василия Казарцева к работе в матчах РПЛ . Напомним, что судья был отстранен от работы после ошибочных решений в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2). В среду Казарцев был назначен на игру 11-го тура РПЛ «Ротор» — «Тамбов».

Человек после того, как прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, был отстранен на два месяца. Мы говорили о том, что правила отстранения судей при получении ими негативных оценок будут меняться.