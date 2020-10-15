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Хачатурянц объяснил, почему арбитра Казарцева вернули к работе в РПЛ

15 октября 2020, 11:45

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, почему Лига решила вернуть арбитра Василия Казарцева к работе в матчах РПЛ. Напомним, что судья был отстранен от работы после ошибочных решений в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2). В среду Казарцев был назначен на игру 11-го тура РПЛ «Ротор» — «Тамбов».

Человек после того, как прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, был отстранен на два месяца. Мы говорили о том, что правила отстранения судей при получении ими негативных оценок будут меняться.

Судьи, которые получают отрицательные оценки, пропускают две игры РПЛ, а если оценка очень негативная — четыре игры. Две полностью — нигде не получает назначений, а две — в ФНЛ. Пока формула такая, она может быть скорректирована из-за количества отрицательных оценок, которые судьи будут получать. Из-за этого мы можем попасть в ситуацию кадрового дефицита. Также коррективы может внести ковид.

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Все комментарии
batog
batog
15 октября в 18:23
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    15 октября в 15:41
    Да понятно же, что есть новые заказы на матчи
    pomor45
    pomor45
    15 октября в 12:39
    По Турбину комиссия так и не пришла к единому мнению, не набрав большинства голосов ни по одному из предъявляемых эпизодов, особенно по удалению Нормана, но всё равно отправила его в ФНЛ по совокупности нарушений, также не объяснив какой. Разброд и шатание под давлением активных скандалистов.
    pomor45
    pomor45
    15 октября в 12:34
    Плохие музыканты не могут составить хороший оркестр. Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет. Так и судьи.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    15 октября в 12:25
    Четкий сигнал судьям,можете чудить и дальше,если что,спишем на ковид и кадровый голод.(
    Супервайзер
    Супервайзер
    15 октября в 12:20
    Казарцев? Подумаешь! Вон у нас и Васильеву в Академию художеств приняли.
    Питерцы своих не сдают, а на других им начхать.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    15 октября в 12:06
    Так какую же ошибку совершил Казарцев в том приснопамятном матче ? Все уже давно выяснили, что виноват был резервный арбитр, который сбил главного " с пути истинного" после просмотра видео. Видимо, судейский комитет долго думал, как выбраться из этой щекотливой ситуации и не навредить своему имиджу и вот ничего более не придумал, как сослаться на регламент.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 октября в 11:58
    Василий, почему вы назначили пенальти в ворота Спартака на последних минутах, нарушения ведь не было?
    Я выполнял распоряжение господина Дюкова.
    Пишите, полиграф прошел, злого умысла нет, обычная судебная ошибка. Мы скажем, когда вы вновь нам потребуетесь, можете идти.
    Q-J-G
    Q-J-G
    15 октября в 11:46
    Посмотрим, как будет судить)
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