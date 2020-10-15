Прядкин допускает сокращение квоты на посещение матчей РПЛ

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15 октября 2020, 10:11

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что квота по заполняемости стадионов во время матчей чемпионата России может быть сокращена.

В настоящее время стадионы во время матчей РПЛ должны заполняться не более чем на 30%, точную квоту определяют региональные власти.

Безусловно, возможность сокращения квоты существует, о чем мы говорили с владельцами и руководителями клубов. Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть.