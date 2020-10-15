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Прядкин допускает сокращение квоты на посещение матчей РПЛ

15 октября 2020, 10:11

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что квота по заполняемости стадионов во время матчей чемпионата России может быть сокращена.

В настоящее время стадионы во время матчей РПЛ должны заполняться не более чем на 30%, точную квоту определяют региональные власти.

Безусловно, возможность сокращения квоты существует, о чем мы говорили с владельцами и руководителями клубов. Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть.

Ранее Прядкин допустил вариант с возможным закрытием трибун в матчах РПЛ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 10:37
Делайте как должно!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
15 октября в 10:14
Если есть опасность нужно сокращать.
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