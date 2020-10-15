Прядкин ожидает ужесточения наказания при новых нарушениях антиковидных мер

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15 октября 2020, 10:14

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы чемпионата России после решения суда по делу «Спартака» будут подвергаться более суровому наказанию за нарушение санитарных норм при проведении домашних матчей.

В понедельник Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».