Прядкин ожидает ужесточения наказания при новых нарушениях антиковидных мер

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы чемпионата России после решения суда по делу «Спартака» будут подвергаться более суровому наказанию за нарушение санитарных норм при проведении домашних матчей.
В понедельник Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».
Санкции и так предусмотрены достаточно жесткие. Сейчас судом создан прецедент, лига по этому вопросу уже сделала заявление, ее позицию полностью поддержал Российский футбольный союз. Такое произошло впервые, решение принято достаточно жесткое, но последующие нарушения, думаю, будут [караться] еще жестче.
Следим за дальнейшими событиями.
Всем здоровья.
Следим за дальнейшими событиями.
Всем здоровья.