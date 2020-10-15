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Прядкин ожидает ужесточения наказания при новых нарушениях антиковидных мер

15 октября 2020, 10:14

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы чемпионата России после решения суда по делу «Спартака» будут подвергаться более суровому наказанию за нарушение санитарных норм при проведении домашних матчей.

В понедельник Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Санкции и так предусмотрены достаточно жесткие. Сейчас судом создан прецедент, лига по этому вопросу уже сделала заявление, ее позицию полностью поддержал Российский футбольный союз. Такое произошло впервые, решение принято достаточно жесткое, но последующие нарушения, думаю, будут [караться] еще жестче.

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Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 11:45
Странно все это выглядит?!? Почему фигурирует лишь Спартак??? В течении недели мы видели матчи сборной и там было полно сидящих кучками людей. Почему никто не возмущается, почему не ищут виноватых ??? Ведь у нас куда пальцем не ткни , везде есть нарушения. Спартак в данной ситуации - вроде громоотвода . Хотят наши чиновники и остальных напугать. Но пока все только на словах . На деле же все как обычно. И вчера на игре с Венгрией люди местами сидели достаточно плотно, но никто об этом не говорит почему то ???
Следим за дальнейшими событиями.
Всем здоровья.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 10:52
Мало им все?
ДСА
ДСА
15 октября в 10:16
Им лишь бы оштрафовать.
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