Кирьяков: «Качество игры сборной России вселяет оптимизм»

Бывший нападающий сборной России дал комментарий после матча национальной команды с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.

Первый тайм был равный с небольшим преимуществом России. Особенно хорош оказался правый фланг, где Смольников неплохо обострял. После перерыва уже было подавляющее преимущество наших, не помню, чтобы венгры что-то создали у ворот Шунина. Россия действовала активно, тренеры сделали неплохие замены, но фарт в этот вечер оказался на стороне соперника. Хотя само качество игры придаёт оптимизма, поэтому я верю, что в ноябре наши завершат Лигу Наций на первом месте в группе, хотя венгры сейчас и дышат в спину.