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Кирьяков: «Качество игры сборной России вселяет оптимизм»

15 октября 2020, 04:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал комментарий после матча национальной команды с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.

Первый тайм был равный с небольшим преимуществом России. Особенно хорош оказался правый фланг, где Смольников неплохо обострял. После перерыва уже было подавляющее преимущество наших, не помню, чтобы венгры что-то создали у ворот Шунина. Россия действовала активно, тренеры сделали неплохие замены, но фарт в этот вечер оказался на стороне соперника. Хотя само качество игры придаёт оптимизма, поэтому я верю, что в ноябре наши завершат Лигу Наций на первом месте в группе, хотя венгры сейчас и дышат в спину.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
15 октября в 11:55, ред.
Не сомневаюсь, что большинство бывших футболистов, тренеров и действующих специалистов скажут в интервью, что игра нашей сборной вселяет оптимизм. А что им ещё остаётся делать ? Не скажешь же во всеуслышание, что такой слабой сборной у нас не было никогда. Можешь и тумаков тогда получить от оппонентов. А вот в кулуарах наверняка те же люди плюются, комментируя игры нашей сборной. Действительно - чего там хвалить ? При этом надо учитывать, что встречались мы не с грандами европейского футбола, как наши соседи из Украины, а с весьма посредственными командами, которые звёзд с неба не хватают. Вот так и получилось, что и мы оказались в числе таких команд. К большому огорчению для нас, болельщиков.
Caniggia
Caniggia
15 октября в 11:43
Этот оптимизм надо скрутить трубочкой и воткнуть себе кое-куда, учитывая что мы 3 игры играли с европейскими середняками и на своём поле. Ну может Швеция чуть выше среднего, так мы ей благополучно и слили опять, а португалы вон показали, как надо уничтожать эту Швецию на своём поле и без Роналду. Складывается ощущение, что уровень между нами и командами лиги А в ЛН - это пропасть!
galem72
galem72
15 октября в 10:47
Хорошее качество: 2 ничьи и одно поражение. И с кем играли-то? ))
ildar_3871
ildar_3871
15 октября в 10:24
Пока Дзюба в сборной не будет ничего хорошего !
25процентный клоун
25процентный клоун
15 октября в 07:21
Согласен, наши развиваются и годика через три этот состав выйдет на пик, хотя может и на пенсию
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:13
Все "экспертные" мнения строятся по принципу: "или хорошо, или ничего". Ну как о покойниках). А может команды сверху не поступало насчёт жёсткой критики, вот и гладят по шёрстке. В этой связи показателен матч на чм 2018 Россия - Уругвай (0:3). Как будто его и не было. "Или хорошо, или ничего")))
mihaluch
mihaluch
15 октября в 06:57
Соперника посильнее и от оптимизма следа не останется.
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 06:37
Знаю одно, мадьяров надо было проходить.
alex074
alex074
15 октября в 06:32
Ещё один эксперт-профи... Вся страна видит, что игры вообще нет, одни забросы на овно-палку Зюбу.
ОПС
ОПС
15 октября в 04:36
И еще в добавление: Я буду спать, укрытый одеялом, а ты оптимизмом. Что лучше?
ОПС
ОПС
15 октября в 04:30, ред.
Оптимизм хорошо, а голы лучше.
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