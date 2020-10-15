Хохлов: «Главное, что сборная России сохранила первое место в своей группе»

Известный экс-футболист поделился впечатлениями от ничейного результата сборной России в матче 4-го тура Лиги Наций с командой Венгрии (0:0).

Самое главное, что мы сохранили первое место в группе. Надеялись, что сборная более уверенно сыграет и наберет очки в этой игре, но не всегда это получается. Хоть моменты и были.

Последние результаты? Против Турции было два абсолютно разных тайма. В первом доминировали, а во втором они нас переиграли. А вчера инициатива была полностью за нами, но не забили гол — в этом вся причина.

Можно ли винить Черчесова? Просто не всегда получается выигрывать. Тренерский штаб и игроки старались. Винить их я бы не стал.