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Хохлов: «Главное, что сборная России сохранила первое место в своей группе»

15 октября 2020, 11:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Известный экс-футболист Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от ничейного результата сборной России в матче 4-го тура Лиги Наций с командой Венгрии (0:0).

Самое главное, что мы сохранили первое место в группе. Надеялись, что сборная более уверенно сыграет и наберет очки в этой игре, но не всегда это получается. Хоть моменты и были.

Последние результаты? Против Турции было два абсолютно разных тайма. В первом доминировали, а во втором они нас переиграли. А вчера инициатива была полностью за нами, но не забили гол — в этом вся причина.

Можно ли винить Черчесова? Просто не всегда получается выигрывать. Тренерский штаб и игроки старались. Винить их я бы не стал.

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Gahi
Gahi
15 октября в 11:42
Нужно стремится удержать его.
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