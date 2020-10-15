ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Сборная Венгрии была совсем другая в сравнении с прошлым матчем»

15 октября 2020, 08:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями после матча российской сборной с командой Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

Надо сказать, что мы играли с хорошим соперником. С точки зрения организации команда Венгрии была совсем другая в сравнении с матчем, в котором месяц назад мы победили. В плане решения оборонительных задач венгерская сборная очень убедительно выглядела. Я же рассчитывал на то, что первый тайм мы будем играть с большим преимуществом. Потому что это домашний матч, и наша команда приучила нас к тому, что мы много отдаем сил и энергии в первой половине встречи, много работая на созидание. Но на этот раз все получилось по-другому: напротив, венгры где-то нас превзошли. В этот отрезок игры соперник практически не давал нам ничего сделать.

В первом тайме не попали в созидательный футбол наши игроки атаки. Я имею в виду Кузяева и Миранчука. У них практически ничего не получалось. На мой взгляд, выделялся Жирков. Он умело распоряжался мячом и менял направление атак с целью поиска лучшего продолжения игры. Во втором тайме все стал по-другому: мы ускорили игру, много стали атаковать, много пошло фланговых атак. В первом тайме, конечно, Смольников потратил много сил на игру на фланге, но КПД не был достаточным. Но, надо отдать ему должное, его активность впечатляет.

Во втором тайме свою роль сыграли замены, и мы уже немало времени провели на половине соперника. Было уже больше разнообразия в атаке, но нам опять не хватало мастерства сделать последнюю акцентирующую передачу. И, к сожалению, нам недостает уверенности в реализации созданных нами моментов. Что касается обороны, то практически без ошибок играли два наших центральных защитника. Действия Семенова и Кудряшова нередко вызывают нарекания, но этот матч они провели очень удачно.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
15 октября в 11:42
Слишком подробный анализ игры нашей сборной. По-моему, совсем не нужный, потому что играла она против... венгров. Такой анализ был бы необходим в случае, если бы мы, как наши соседи из Украины, встречались с лучшими командами мира. В этом случае мы могли бы сравнивать... что-то предлагать... иронизировать или наоборот - восхищаться. В прошедшем матче с командой, которая показала в общем-то средненький по европейским меркам футбол, т.е. сб.Венгрии, наши ребята выглядели так посредственно ( если не сказать убого ), за исключением отдельных выпадов, которые даже во внимание не стоит принимать, что проводить анализ их игры как-то скОромно. Серая масса безликих футболистов, среди которых выделить - то некого. Если они - наши лучшие по определению игроки, то вывод напрашивается один - деградация всего российского футбола. Уберите из него иностранцев, которые делают погоду во многих матчах ЧР, и мы окажемся на дне, из которого не скоро выкарабкаемся.
ildar_3871
ildar_3871
15 октября в 10:23
Во всем виноват Дзюба!
Gahi
Gahi
15 октября в 10:05
Если хочешь двигаться вперёд, то нужно принимать те решения которые помогут изменить результаты последующих матчей. Сборная Венгрии действительно сделала выводы, из прошедших матчей и подготовились достаточно не плохо на игру против России, да и ничейный результат их вполне устроил. Но для сборной России конечно ничейный результат дома стал неожиданным больше говорили о победе. После четырёх туров у сборной России восемь очков на одно больше чем у Венгрии. Поэтому нужно тренерскому штабу тщательно разобрать игру каждого футболиста и каждую игру команды в целом. Дополнительно просмотреть молодой резерв которые могли бы усилить сборную и быть полезными для команды в дальнейшем. Чтобы успеть подготовится, и сыграть достойно в оставшихся играх. Будем надеяться что Черчесов со своими помощниками подготовит команду к следующим матчам и покажет нужный результат. Удачи
4RT
4RT
15 октября в 09:30
Вся игра сборной России сводилась на очередной "рекорд" для Буратины ))))
beefs
beefs
15 октября в 09:12
и мы были другие и слишком надеялись на Дзюбу, такое ощущение что впереди все время искали его и ему отдавали пасы, игнорируя игроков в более выгодном положении (это уже просчет усатого)...
mihaluch
mihaluch
15 октября в 09:03
Таковы непредвиденные обстоятельства.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 октября в 09:03
Просто игра сборной России из-за кадровых проблем и отсутствия свежих тактических идей стала предсказуемой и читаемой для соперников.
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 09:01
Да понятно, что другая...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100