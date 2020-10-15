Игнатьев: «Сборная Венгрии была совсем другая в сравнении с прошлым матчем»

Бывший главный тренер сборной России поделился впечатлениями после матча российской сборной с командой Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

Надо сказать, что мы играли с хорошим соперником. С точки зрения организации команда Венгрии была совсем другая в сравнении с матчем, в котором месяц назад мы победили. В плане решения оборонительных задач венгерская сборная очень убедительно выглядела. Я же рассчитывал на то, что первый тайм мы будем играть с большим преимуществом. Потому что это домашний матч, и наша команда приучила нас к тому, что мы много отдаем сил и энергии в первой половине встречи, много работая на созидание. Но на этот раз все получилось по-другому: напротив, венгры где-то нас превзошли. В этот отрезок игры соперник практически не давал нам ничего сделать.

В первом тайме не попали в созидательный футбол наши игроки атаки. Я имею в виду Кузяева и Миранчука. У них практически ничего не получалось. На мой взгляд, выделялся Жирков. Он умело распоряжался мячом и менял направление атак с целью поиска лучшего продолжения игры. Во втором тайме все стал по-другому: мы ускорили игру, много стали атаковать, много пошло фланговых атак. В первом тайме, конечно, Смольников потратил много сил на игру на фланге, но КПД не был достаточным. Но, надо отдать ему должное, его активность впечатляет.

Во втором тайме свою роль сыграли замены, и мы уже немало времени провели на половине соперника. Было уже больше разнообразия в атаке, но нам опять не хватало мастерства сделать последнюю акцентирующую передачу. И, к сожалению, нам недостает уверенности в реализации созданных нами моментов. Что касается обороны, то практически без ошибок играли два наших центральных защитника. Действия Семенова и Кудряшова нередко вызывают нарекания, но этот матч они провели очень удачно.