«Локомотив» включил Ротенберга в заявку на РПЛ. Он не играет с 2018 года

«Локомотив» внес в заявку на сезон РПЛ защитника Бориса Ротенберга.
Стоит отметить, что 34-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года из-за тяжелой травмы.
Ротенберг выступает за «Локо» с сезона-2016/17.
«Локомотив» внес в заявку на сезон РПЛ защитника Бориса Ротенберга.
Стоит отметить, что 34-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года из-за тяжелой травмы.
Ротенберг выступает за «Локо» с сезона-2016/17.
Долбануться можно от счастья!))))
Долбануться можно от счастья!))))
По факту он не играл никогда.
По факту он не играл никогда.
Разве такому им отказать?
Где это видано, где это слыхано,
Чтоб физкультурник мог в "Локо" играть!?
Мелом расчерчен газон на квадратики,
Всё футболисты бегают тут,
Где это видано, где это слыхано,
Дайте Бориске сыграть пять минут!
Разве такому им отказать?
Где это видано, где это слыхано,
Чтоб физкультурник мог в "Локо" играть!?
Мелом расчерчен газон на квадратики,
Всё футболисты бегают тут,
Где это видано, где это слыхано,
Дайте Бориске сыграть пять минут!