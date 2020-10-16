ГлавнаяНовости

«Локомотив» включил Ротенберга в заявку на РПЛ. Он не играет с 2018 года

вчера, 14:44

«Локомотив» внес в заявку на сезон РПЛ защитника Бориса Ротенберга.

Стоит отметить, что 34-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года из-за тяжелой травмы.

Ротенберг выступает за «Локо» с сезона-2016/17.

Все новости
Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»
Вчера, 16:35 Комментарии12
ОфициальноНеймар и Коутиньо сыграют в старте против Боливии
10 октября Комментарии2
Защитник «Арсенала» Беляев присоединился к сборной России на сборе
09 октября Комментарии11
Официально«Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на Лигу чемпионов
09 октября Комментарии6
ОфициальноМесси и Паредес выйдут в стартовом составе на игру с Эквадором
09 октября Комментарии2
Слухи«Арсенал» не включит Озила и Папастатопулоса в заявку на Лигу Европы
07 октября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:13
Вот и реальное усиление, теперь успехи пойдут чередой!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:28
Боря наш талисман!!!
GooSe25
GooSe25
вчера в 17:58
Усиление под ЛЧ, Бавария не пройдёт
Серж 5454
Серж 5454
вчера в 17:50
ЭТО ФАНТАСТИКА НУ ПРОСТО НЕТ СЛОВ
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:45
Потрясающе!!! Феноменально!!! Вот он путь к успеху!!!
Долбануться можно от счастья!))))
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:28
"Он не играет с 2018 года"
По факту он не играл никогда.
Tostao
Tostao
вчера в 17:14, ред.
Папа у Бори друган В. В. Путина,
Разве такому им отказать?
Где это видано, где это слыхано,
Чтоб физкультурник мог в "Локо" играть!?

Мелом расчерчен газон на квадратики,
Всё футболисты бегают тут,
Где это видано, где это слыхано,
Дайте Бориске сыграть пять минут!
ошалевший
ошалевший
вчера в 16:58
тратить одно место лимита на сыночка,зачем ему это всё? всё равно не играет и играть не умеет,деньги есть,вот для чего объясните мне?
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:14
Николич о Манджукиче: " Мы хотим развивать молодёжь, они же должны учиться у кого-то, а у кого учиться? Друг у друга? Им нужно 3-4 опытных игрока." Кикнадзе подумал раз с Манджукичем не срослось, то вот Вам опытный сэнсэй.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:53
Снова выкопали Роттенберга.
Faustello
Faustello
вчера в 15:52
Теперь Локо заиграет!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 15:50
Локомотив сделал большую ошибку, что не включил в заявку Ротенберга в ЛЧ. Из группы вышли уж точно!!!
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 15:48
Ура, наконец-то Легенда с нами!!!!!!!!)))))
Indian
Indian
вчера в 15:26
Манжукич мог поиграть в связке с Ротенбергом... Упустил шанс, сам виноват
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 15:13
Борис в порядке. Совершено неважно сколько не играл - он всегда в форме. Последние несколько лет форме Локомотива..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:07
Вот оно спасение!!!
galem72
galem72
вчера в 15:06
А ему не надо играть! За него фамилия это сделает, да так сделает, что даже гол в рпл со скамьи забьёт.
Loko57
Loko57
вчера в 15:01
Совсем дела плохи(
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:01
Если бы не Боря то Локо первый на вылет в пердив!А так за золото могут теперь побороться)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:56
Теперь Локо и Сочи побратимы))
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 14:53
Ну теперь это главные претенденты на золото)
beefs
beefs
вчера в 14:45
да куда же без него...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100