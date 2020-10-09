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Защитник «Арсенала» Беляев присоединился к сборной России на сборе

09 октября 2020, 11:37

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России в Новогорске. Вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу Лиги Наций с Турцией, сообщает пресс-служба национальной команды в телеграме.

В сборную России Беляев вызывается с 2019 года. За национальную команду 29-летний игрок провёл один официальный матч с Сан-Марино (5:0).

Накануне сборная России потерпела поражение в товарищеской встрече со Швецией (1:2).

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
09 октября в 17:00
Я думаю получше Культяпова будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября в 16:20
Значит КутЯпов на выход?
sv_1969
sv_1969
09 октября в 15:14
Пожелаю удачи!Пригодится)
ermak6848
ermak6848 ответ Big krendel (раскрыть)
09 октября в 14:49
Безвыходное положение у парня...
Big krendel
Big krendel
09 октября в 12:57
Кого только не берёт усатый.
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 12:17
вратарь нужнее))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 12:17
почему бы и нет раз место есть))
Остапчук 67
Остапчук 67
09 октября в 12:16
А нужен ли он?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 12:15
Зачем он нам сейчас!?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 октября в 12:01, ред.
Ну ......надеемся на тебя. Отступать не куда за вами .....Страна.
Gahi
Gahi
09 октября в 11:45
Удачи и хороших результатов в игре.
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