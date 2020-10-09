Защитник «Арсенала» Беляев присоединился к сборной России на сборе

1602232620

09 октября 2020, 11:37

Защитник тульского «Арсенала» присоединился к сборной России в Новогорске. Вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу Лиги Наций с Турцией, сообщает пресс-служба национальной команды в телеграме.

В сборную России Беляев вызывается с 2019 года. За национальную команду 29-летний игрок провёл один официальный матч с Сан-Марино (5:0).

Накануне сборная России потерпела поражение в товарищеской встрече со Швецией (1:2).