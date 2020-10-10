Неймар и Коутиньо сыграют в старте против Боливии

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10 октября 2020, 02:36

Сборная Бразилии определилась со стартовым составом на отборочный матч ЧМ -2022 против Боливии. С первых минут на поле выйдут форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и полузащитник «Барселоны» .

Состав сборной Бразилии: Вевертон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Ренан Лоди, Каземиро, Дуглас Луис, Филиппе Коутиньо, Эвертон, Неймар, Роберто Фирмино.