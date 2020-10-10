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Неймар и Коутиньо сыграют в старте против Боливии

10 октября 2020, 02:36
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия5 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Сборная Бразилии определилась со стартовым составом на отборочный матч ЧМ-2022 против Боливии. С первых минут на поле выйдут форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Состав сборной Бразилии: Вевертон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Ренан Лоди, Каземиро, Дуглас Луис, Филиппе Коутиньо, Эвертон, Неймар, Роберто Фирмино.

В другом матче 1-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2022 Аргентина одержала победу над Эквадором (1:0) благодаря голу Лионеля Месси с пенальти.

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95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 02:41
Чтоб вернуться в клуб с травмами?
David Young
David Young
10 октября в 02:41
Следует ожидать уверенной победы Бразилии.
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