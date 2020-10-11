Азмун покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»

Нападающий Сердар Азмун вернётся в расположение «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Ирана.
Главный тренер национальной команды Ирана Драган Скочич согласился отпустить футболиста из сборной по просьбе «Зенита».
Азмун принял участие в прошлом матче сборной Ирана против сборной Узбекистана (2:1), где отметился забитым голом.
Пусть в товарняках спартачьё убивается, все равно нигде, кроме кубка и чемпионата не задействованны.
Пусть в товарняках спартачьё убивается, все равно нигде, кроме кубка и чемпионата не задействованны.