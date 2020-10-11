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Азмун покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»

11 октября 2020, 17:39

Нападающий Сердар Азмун вернётся в расположение «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Ирана.

Главный тренер национальной команды Ирана Драган Скочич согласился отпустить футболиста из сборной по просьбе «Зенита».

Азмун принял участие в прошлом матче сборной Ирана против сборной Узбекистана (2:1), где отметился забитым голом.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
12 октября в 11:47
Тренер сборной Ирана понимает, что у Зенита тяжелый график впереди, а игроки не отдыхали, и не проходили предсезонку. А усатый Тараканище этого понять не может. Поэтому в ничего не значащей Лиги Наций у нас бегает Дзюба с языком на плече, пенсионер Жирков, Оздоев, Кузяев, который без нормальных тренировок 2 месяца просидел и Мостовой, молодой игрок, которого ломают обратными заменами.
Пусть в товарняках спартачьё убивается, все равно нигде, кроме кубка и чемпионата не задействованны.
за
за
12 октября в 10:16
Ну, всё, теперь Зенит ЛЧ возьмет с новым рекордом! )))
oleg3k
oleg3k ответ handreb (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября в 23:49
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    11 октября в 21:35
    Родина или деньги
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 октября в 20:40
    Хорошо, что пошли навстречу...
    Red blu
    Red blu
    11 октября в 20:24
    А по какой причине не указали.
    ДСА
    ДСА
    11 октября в 19:39
    Денег дали, он и вернулся.
    iri13
    iri13
    11 октября в 19:14
    Хорошая новость)...да и Азмун недельку отдохнет..
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 октября в 18:59
    Я так и не понял,зачем?
    ermak6848
    ermak6848 ответ Брулин (раскрыть)
    11 октября в 18:45
    ведро нефти...
    Брулин
    Брулин
    11 октября в 18:42
    Во сколько обошлась просьба?
    Zenit_84
    Zenit_84
    11 октября в 18:38
    А что, так можно было?
    Давайте думать
    Давайте думать ответ 112910415 (раскрыть)
    11 октября в 18:32
    Ревность Дзюбы не имеет границ в том числе и государственных)))
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    11 октября в 18:29
    Дзюба на голодняке
    Big krendel
    Big krendel
    11 октября в 18:00
    Ну и хорошо, а то после сборных бывает поломанными возвращаются.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ 112910415 (раскрыть)
    11 октября в 17:58
    Заскучал Темик.
    112910415
    112910415
    11 октября в 17:54
    вероятно, Артём настоял ... )
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 октября в 17:50
    это конечно хорошо.
    mihaluch
    mihaluch
    11 октября в 17:42
    Подготовка к ЛЧ важнее.
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    11 октября в 17:42
    Хорошо, в клубе будет тренироваться.
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