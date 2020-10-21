«СКА-Хабаровск»: «Юран подкупил своей смелостью»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера команды.
За эти три дня переговорили и встретились со многими отечественными специалистами. Благодарен всем за честность и готовность рассматривать наше предложение. Решили остановить свой выбор на кандидатуре Сергея Николаевича Юрана, известного многим любителям футбола нападающего сборной России и тренера, выведшего в 2020 году в финал Кубка и в РПЛ подмосковные «Химки». Сергей Николаевич подкупил своей смелостью, готовностью к преодолению трудностей и стремлением решать задачи с клубом «СКА-Хабаровск». Уверен, что своей энергетикой и харизмой он сможет встряхнуть команду и в кратчайшие сроки настроить коллектив на победный лад!