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«СКА-Хабаровск»: «Юран подкупил своей смелостью»

сегодня, 09:07

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

За эти три дня переговорили и встретились со многими отечественными специалистами. Благодарен всем за честность и готовность рассматривать наше предложение. Решили остановить свой выбор на кандидатуре Сергея Николаевича Юрана, известного многим любителям футбола нападающего сборной России и тренера, выведшего в 2020 году в финал Кубка и в РПЛ подмосковные «Химки». Сергей Николаевич подкупил своей смелостью, готовностью к преодолению трудностей и стремлением решать задачи с клубом «СКА-Хабаровск». Уверен, что своей энергетикой и харизмой он сможет встряхнуть команду и в кратчайшие сроки настроить коллектив на победный лад!

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 10:15
Для Юрана это следующая страничка его тренерской деятельности. Вот только Хаборовск это не Москва. Таких достижений со СКА, как с Химками не будет. Просто поехал зарпботать денег, как в командировку.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:10
Нормально.. как минимум интересно
Gahi
Gahi
сегодня в 10:05
Решения возглавить СКА Хабаровск для Сергея Юрана это прежде всего вызов как для себя так и для тех кто в него не поверил. Чтобы после команды Химки которую он вывел в Премьер Лигу и с которой играл в финале кубка России. Возглавить команду которая в нижней части таблицы ФНЛ в последних восьми матчах не может победить. Для этого нужно иметь мужество чтобы приложить немало усилий чтобы исправить и вывести команду СКА на высокий уровень, и достичь тех целей которые стоят перед командой. Имея большой опыт профессионального игрока и опыт работы тренером, который и должен помочь Сергею Юрану показать хороший результат с новой командой. Удачи и хороших результатов С. Юрану с командой СКА Хабаровск.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 10:03
Из Юрана плохой тренер
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:58
Не получится - просто уйдет, делов то.
beefs
beefs
сегодня в 09:26
желаем успехов и благоразумия...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:25
Только за, пусть работает
shlomo
shlomo
сегодня в 09:14
Посмотрим, что он "навоюет" в Хабаровске...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:12
Интересно будет понаблюдать, что получится у С.Юран в СКА-Хабаровск.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:08
А может взятку дал?
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