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Олссон: «Сафонову несколько раз пришлось спасать „Краснодар“»

сегодня, 04:31
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон подвёл итоги выездного матча с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда сыграла уверенно, мы проделали огромную работу от первой до последней минуты. В таких обстоятельствах — без главного тренера и нескольких важных игроков — мы довольны дебютом. Хотя Сафонову пришлось спасать несколько раз, у «Краснодара» тоже были свои моменты, особенно в первом тайме. В концовке «Ренн» стал изматывать серьёзными контратаками, но мы справились. Эта игра — хорошее начало нашего пути.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:16
А усач-спартач всё Джанаева приглашает в сборную.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:04
Для этого его в рамку и поставили.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:38
За хорошее начало пути.
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