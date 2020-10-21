Олссон: «Сафонову несколько раз пришлось спасать „Краснодар“»

Полузащитник «Краснодара» подвёл итоги выездного матча с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда сыграла уверенно, мы проделали огромную работу от первой до последней минуты. В таких обстоятельствах — без главного тренера и нескольких важных игроков — мы довольны дебютом. Хотя Сафонову пришлось спасать несколько раз, у «Краснодара» тоже были свои моменты, особенно в первом тайме. В концовке «Ренн» стал изматывать серьёзными контратаками, но мы справились. Эта игра — хорошее начало нашего пути.