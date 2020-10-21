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Боярский: «„Зенит“ займёт 4-е место в группе Лиги чемпионов. Это очевидно»

сегодня, 03:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение петербургского клуба от «Брюгге» (1:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всё понятно и без комментариев. Это поражение целиком и полностью командное. И Семак виноват, и игроки. Такую команду, как «Брюгге», наверное, нужно обыгрывать.

Шансы на выход в плей-офф? Думаю, что никаких. Мы не выйдем в плей-офф. «Зенит» займёт четвёртое место в Лиге чемпионов, это очевидно.

С такой игрой никого не выиграешь. Ни «Брюгге», никого. Счёт по игре. «Брюгге» заслужил сегодня победу над «Зенитом», это бесспорно.

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