Боярский: «„Зенит“ займёт 4-е место в группе Лиги чемпионов. Это очевидно»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение петербургского клуба от «Брюгге» (1:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всё понятно и без комментариев. Это поражение целиком и полностью командное. И Семак виноват, и игроки. Такую команду, как «Брюгге», наверное, нужно обыгрывать.

Шансы на выход в плей-офф? Думаю, что никаких. Мы не выйдем в плей-офф. «Зенит» займёт четвёртое место в Лиге чемпионов, это очевидно.

С такой игрой никого не выиграешь. Ни «Брюгге», никого. Счёт по игре. «Брюгге» заслужил сегодня победу над «Зенитом», это бесспорно.