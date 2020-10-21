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Ломбертс: «„Брюгге“ не просто так победил, они играли очень уверенно»

сегодня, 08:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал поражение петербургского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Зенит» явно ждал не такого старта. Хотя надо признать, что «Брюгге» не просто так победил. Бельгийцы играли очень уверенно и не нервничали.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:57
Брюгге не просто так победил....
Брюгге победил на классе)))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 10:44
И ведь, этот клуб ( к Зениту нулевых не имеющий ничего общего) в след году стремится чесным и не чесным путем снова добыть путевку в ЛЧ. Хватит уже лизать Семаку зад-это тренеришко слабый, гоните Дзюбу, Дриусси плохо в матче сыграл. Кузяев....ооо это нечто, Оздоева в Рубин (Казань прости, так надо) да всех и не перечислишь!!! Трансферная политика- оценка НЕУД. Миллер аууу
Давайте думать
Давайте думать ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Уж что-что, а на Локо надежды нет!!! ЦСКА в евровесне обязан быть, а Краснодар- посмотрим.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:09
Зенит реально играл минут 15...Брюгге всю игру...результат закономерен...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:58
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 09:37
    Абсолютно заслуженная победа Брюгге.
    Потому что Брюгге в чемпионате Бельгии
    Не использует фарм клубы, админресурс, и своих судей, а надеется только на свои силы
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 09:35
    Краснодар в Лиге Чемпионов на выезде против более сильной команды (на мой взгляд) без пяти игроков основного состава и тренера сыграл успешнее, чем распиаренное лазурное недоразумение у себя на поле без одного хорошего игрока основного состава и одного сорокамиллионного переоцененного лентяя с зазнавшемся физруком на скамейке.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 09:28
    Ломбертс ладно,а вот что президент Зенита молчит,а ведь такой говорливый был...
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 09:28
    Миллиарды рублей на ветер !
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 09:20
    Даже ничью не смогли удержать,подвели страну! Теперь вся надежда на Локо и на ЦСКА!
    Анпилкин
    Анпилкин
    сегодня в 09:13
    Зенит проиграл по делу
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:08
    "«Зенит» явно ждал не такого старта..."
    --------------------
    Ждал?! Надо было не ждать, а играть! Ведь ни Дюкова, ни Вилкова в ЛЧ нет!
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 09:05
    Правильно я вчера сказал на комментарий Давида.Так и случилось.Зенит снизил требовательность к игрокам.Играют стоя на месте.Мяч от игроков отскакивает как от бревна.Азмун потерял половину от того что было и стал корявый и нескладный.Навесы и забросы.Никакого розыгрыша. Семак себя изжил.В ОТСТАВКУ.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 09:04
    Брюгге это флагман бельгийского и европейского футбола. Команда с историей.
    Зенит - это просто Зенит.
    sv_1969
    sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
    сегодня в 08:59
    Лидер ли? По игре точно нет....
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 08:48
    Бругге был сильнее. Хотя пара моментов у Зенита были убойные.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:43
    По отношению к игре Зенит всё более похож на Спартак.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 08:39
    На игру с зенитом все играют на одном дыхании как на тренировке)
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 08:34, ред.
    А кого там бояться то?!!!!!!!!!!!)))))))))Игра читается на раз,два!!!!!!!!!!!!!Ну собственно там только одно-закинь на Дзюбу,а дальше как получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В РПЛ с таким то админресурсом это проходит,а вот в Европе это ни пройдет!!!!!!!!!!!!!В такую допотопную игру уже ни кто не играет!!!!!!!!!!!!!!Если бы ни админресурс,то Зенит и в РПЛ бы сейчас был на 10-12 местах!!!!!!!!!!!!!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 08:28
    Кто играет с Зенитом в еврокубках, тот всегда играет уверенно...
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:25
    конечно от лидера ждали большего...
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