Ломбертс: «„Брюгге“ не просто так победил, они играли очень уверенно»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал поражение петербургского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Зенит» явно ждал не такого старта. Хотя надо признать, что «Брюгге» не просто так победил. Бельгийцы играли очень уверенно и не нервничали.
Брюгге победил на классе)))
Брюгге победил на классе)))
Потому что Брюгге в чемпионате Бельгии
Не использует фарм клубы, админресурс, и своих судей, а надеется только на свои силы
Потому что Брюгге в чемпионате Бельгии
Не использует фарм клубы, админресурс, и своих судей, а надеется только на свои силы
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Ждал?! Надо было не ждать, а играть! Ведь ни Дюкова, ни Вилкова в ЛЧ нет!
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Ждал?! Надо было не ждать, а играть! Ведь ни Дюкова, ни Вилкова в ЛЧ нет!
Зенит - это просто Зенит.
Зенит - это просто Зенит.