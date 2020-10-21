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Червиченко: «Лигочемпионская эпопея для „Зенита“ закончена. Это позор»

сегодня, 04:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении «Зенита» в домашнем матче с «Брюгге» (1:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, что это позор, и лигочемпионская эпопея для «Зенита» закончена. В этом сезоне здесь надеяться не на что. Возможно, «Зениту» лучше пропустить и Лигу Европы. Потому что с такой игрой, какую он показывает, вряд ли ему удастся не уступить первую строчку «Спартаку». Поэтому, чтобы попробовать удержаться на первом месте во внутреннем чемпионате, «Зениту» в еврокубках, наверное, следует всё «сливать». Во внутреннем чемпионате судьи менее квалифицированные. То есть всё, как они привыкли — полушагом.

Есть ли что ловить в матчах с «Лацио» и «Боруссией»? Ну, если они проигрывают единственной команде, которую точно нужно побеждать в одном и в другом матчах, при этом вчистую проигрывают дома, о чём можно говорить? При том цирке, который они устроили на левом фланге обороны, странно, что только два мяча пропустили — ну, это просто веселит. А то, как натужно они атаковали, точно так же они атакуют и во внутреннем чемпионате: никакой скорости, никакого креатива, с десяти метров в раму не попадают эти многомиллионные звёзды.

Да, наверное, очень умные менеджеры в «Зените» работают, но как можно усиливать команду под Лигу чемпионов Круговым, Мостовым, Караваевым? Разве это игроки уровня Лиги чемпионов? Это игроки уровня нашей Премьер-Лиги, да и то с натяжкой. Но они выходят и играют. Во всём этом ещё и большая «заслуга» Семака. Не знаю, кто это всё время бредит, что это серьёзный тренер. На мой взгляд, сейчас в «Зените» всё отрицательно, а главное мысли в игре никакой нет. У них две схемы: либо навешиваем на Дзюбу, и он там сам «доковыряет», либо от него отскочит, и Азмун добьёт. Если это не проходит, больше ни одной мысли не возникает.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:04
Разложил на атомы Детище Народного Газпрома !!! Убогий футбол. Позорище !!!
Digger88
Digger88
сегодня в 07:56
Золотые слова!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 07:16
Это наш уровень чемпионата.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 06:34
Всё-таки, Спартак-это секта
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 06:34
Всему штату досталось от Червя, ахахвхвх
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:28
Да эта эпопея закончилась ещё не начавшись, даже Дартаньян это признал
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:32
Это бомжам не внутренний чемаионат где все судьи состоят в штате газпрома.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:31
А ведь прав червь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:58
А ВЕДЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ ХОРОХОРИЛИСЬ.
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