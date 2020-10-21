Берг: «„Краснодар“ показал бойцовский дух. Я очень рад и очень устал»

Нападающий «Краснодара» подвёл итоги выездного матча с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это была трудная ситуация для нас, перед игрой мы потеряли много футболистов и главного тренера. Да, нам было тяжело, но я очень горжусь командой. Мы показали бойцовский дух, не сдались и заслужили одно очко. Всё-таки «Ренн» немало владел мячом, но мы сыграли сердцем и можем гордиться собой.

Без публики на трибунах трудно ощутить атмосферу большого футбола. Болельщики дают нам многое. Я с нетерпением жду возвращения в Краснодар и матчей перед своими трибунами. Это будет потрясающе!

Все игры будут тяжёлыми, но если ты начинаешь на выезде и зарабатываешь одно очко, это даёт тебе определённое удовлетворение. Надеюсь, дома «Краснодар» сможет добиться большего. Но прямо сейчас мы довольны первому очку в Лиге чемпионов. Я очень рад и очень устал.