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Берг: «„Краснодар“ показал бойцовский дух. Я очень рад и очень устал»

сегодня, 06:54
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвёл итоги выездного матча с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это была трудная ситуация для нас, перед игрой мы потеряли много футболистов и главного тренера. Да, нам было тяжело, но я очень горжусь командой. Мы показали бойцовский дух, не сдались и заслужили одно очко. Всё-таки «Ренн» немало владел мячом, но мы сыграли сердцем и можем гордиться собой.

Без публики на трибунах трудно ощутить атмосферу большого футбола. Болельщики дают нам многое. Я с нетерпением жду возвращения в Краснодар и матчей перед своими трибунами. Это будет потрясающе!

Все игры будут тяжёлыми, но если ты начинаешь на выезде и зарабатываешь одно очко, это даёт тебе определённое удовлетворение. Надеюсь, дома «Краснодар» сможет добиться большего. Но прямо сейчас мы довольны первому очку в Лиге чемпионов. Я очень рад и очень устал.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:13
для начала довольно неплохо)) ожидал печального зрелища а команда в целом играла внятно)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:13
Радоваться хорошо а вот уставать не надо.
beefs
beefs ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 08:06
в настоящий момент лидер чемпионата Франции...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:22, ред.
Надо признать, что Краснодар смотрелся вполне конкурентоспособным . Парни бились за каждый мяч. Может и не всегда и не все получалось, но в старании им не откажешь. Первая игра, да к тому же на выезде всегда тяжела, особенно для дебютанта. Но быки сдюжили и добыли вполне заслуженное очко. Будем надеяться , что это очко не последнее .
Удачи быкам в следующих турах ЛЧ .
Всем здоровья.
Loko57
Loko57
сегодня в 07:10
Отлично сыграли. Самый молодец Сафонов.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 06:55
ну и команда средняк франции
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