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Малафеев: «По игре „Зенит“ не заслуживал поражения»

21 октября 2020, 03:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение петербургского клуба от «Брюгге» (1:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По игре «Зенит» не заслуживал поражения. Можно сказать, что матч был больше ничейным, особенно в первом тайме. Хотя во втором тайме «Зенит» стал играть интереснее, особенно после пропущенного мяча, создав ряд хороших моментов, но не сумев забить, к сожалению.

Действительно, отсутствие двух ключевых игроков уменьшает вариативность в игре и тактике. Малком и Дуглас Сантос находятся в хорошей форме. Зная их индивидуальное мастерство, [считаю] они помогли бы своими действиями команде.

Вендел смотрелся достаточно аккуратно, старался больше подыгрывать, особенно ничем не запомнился. У Вендела не так много времени было себя показать, хотя видно, что игрок другого уровня. Он спокоен в тех ситуациях, когда соперники прессинговали, ничего не испортил.

Шансы против этих команд (Прим. — «Лацио» и «Боруссия» Дортмунд) есть, особенно если выздоровеют травмированные. Хотя «Боруссия» находится в хорошей форме. Конечно, после этого поражения «Зенит» ухудшил шансы на выход из группы.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Владислав 122 (раскрыть)
вчера в 11:04
Это у вас обычно любую проблему сваливают на "Зенит опять купил судей"
Владислав 122
Владислав 122 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 08:35
Опять Спартак виноват?
galem72
galem72
21 октября в 10:25
"...по игре зенит не заслуживал поражения..."

Как же я "обожаю" эту нелепую послематчевую браваду!

- удары в свтор: 3 - 6;
- фолы: 15 - 7;
- владение мячом: 51% - 49%;
- штрафные удары: 7 - 16;

Вот прям чётко видно, что "не заслуживали" поражения. ))
Союзник противников
Союзник противников
21 октября в 10:12
    oFANATo
    oFANATo ответ Добряк (раскрыть)
    21 октября в 10:09
    зенит был слабее своего фарм клуба Сочи.
    oFANATo
    oFANATo
    21 октября в 10:06, ред.
    Малафеев, что ты несёшь?
    Абсолютно заслуженное поражение бомжей.
    И это видела вся страна.
    У Брюгге не играли основной вратарь и заразившие ковид игроки защиты.
    Но вы да же полурезервный состав Брюгге у себя дома не смогли обыграть.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    21 октября в 09:20
    В целом Зенит позорище.Вялый и корявый.С последним голом возмущению нет пределов.Игрока получившего мяч для паса стоя обозревали трое.Ни один не кинулся в отбор.Дешевки.
    Добряк
    Добряк
    21 октября в 09:09
    Зенит страшно облажался. На это было больно смотреть. Но, откинув симпатии, по игре должна быть ничья.
    Зенит не был слабее Брюгге, Зенит был слабее себя...
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 октября в 08:19
    потихоньку топчешь путь назад к кормушке?))))результат по делу вы небыли достойны даже ничьей))
    Давайте думать
    Давайте думать
    21 октября в 06:45
    Прав Малафей, Зенит поражение не заслужил, разгром должен был быть!!!
    Juve14
    Juve14
    21 октября в 06:21
    Ага, заслуживал разгрома
    Тага Дага
    Тага Дага
    21 октября в 05:32
    Видимо он смотрел другой матч....
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 октября в 03:50
    Бельнийцы играли лучше особенно в первом тайме у малафеева телевизор необычный.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    21 октября в 03:43
    Про питерское позорище уже говорили? Если нет, то это позор который надо заслужить, ну Питер смог! Виски давай адвоката включай
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    21 октября в 03:39
    Просто халявные 3 очко упустили. Тут даже, если вылетать с 4 места, Брюгге-то нужно обыгрывать. Провал полный. Первый тайм просто команды не было на поле, во втором была, но какая-то очень слабая, что-то типа Спартака, не лучше.
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