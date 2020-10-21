Малафеев: «По игре „Зенит“ не заслуживал поражения»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение петербургского клуба от «Брюгге» (1:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По игре «Зенит» не заслуживал поражения. Можно сказать, что матч был больше ничейным, особенно в первом тайме. Хотя во втором тайме «Зенит» стал играть интереснее, особенно после пропущенного мяча, создав ряд хороших моментов, но не сумев забить, к сожалению.
Действительно, отсутствие двух ключевых игроков уменьшает вариативность в игре и тактике. Малком и Дуглас Сантос находятся в хорошей форме. Зная их индивидуальное мастерство, [считаю] они помогли бы своими действиями команде.
Вендел смотрелся достаточно аккуратно, старался больше подыгрывать, особенно ничем не запомнился. У Вендела не так много времени было себя показать, хотя видно, что игрок другого уровня. Он спокоен в тех ситуациях, когда соперники прессинговали, ничего не испортил.
Шансы против этих команд (Прим. — «Лацио» и «Боруссия» Дортмунд) есть, особенно если выздоровеют травмированные. Хотя «Боруссия» находится в хорошей форме. Конечно, после этого поражения «Зенит» ухудшил шансы на выход из группы.
Как же я "обожаю" эту нелепую послематчевую браваду!
- удары в свтор: 3 - 6;
- фолы: 15 - 7;
- владение мячом: 51% - 49%;
- штрафные удары: 7 - 16;
Вот прям чётко видно, что "не заслуживали" поражения. ))
Как же я "обожаю" эту нелепую послематчевую браваду!
- удары в свтор: 3 - 6;
- фолы: 15 - 7;
- владение мячом: 51% - 49%;
- штрафные удары: 7 - 16;
Вот прям чётко видно, что "не заслуживали" поражения. ))
Абсолютно заслуженное поражение бомжей.
И это видела вся страна.
У Брюгге не играли основной вратарь и заразившие ковид игроки защиты.
Но вы да же полурезервный состав Брюгге у себя дома не смогли обыграть.
Абсолютно заслуженное поражение бомжей.
И это видела вся страна.
У Брюгге не играли основной вратарь и заразившие ковид игроки защиты.
Но вы да же полурезервный состав Брюгге у себя дома не смогли обыграть.
Зенит не был слабее Брюгге, Зенит был слабее себя...
Зенит не был слабее Брюгге, Зенит был слабее себя...