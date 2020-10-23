Представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства

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сегодня, 19:17

На матче молодёжного первенства чемпионата России произошёл неприятный инцидент. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ .

По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание.

Это уже не первый подобный случай. Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью в матче любительских команд.