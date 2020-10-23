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Представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства

сегодня, 19:17

На матче молодёжного первенства чемпионата России произошёл неприятный инцидент. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание.

Это уже не первый подобный случай. Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью в матче любительских команд.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 23:50
Думаю что гранатой...но так как не было взрыва то чеку не стал выдёргивать, поостерегся!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 23:49
Что дальше?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 23:46
Громкое дело назревает
BarSlona
BarSlona
сегодня в 23:46
Стажо чернож..х идут избивать 20 фанов Зенита изза футболок , другие избивают судей , пора этих черомаз...х убирать из футбола
Союзник противников
Союзник противников ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 23:34
Опять нового "шамиля" в Калугу доживать век сошлют,в благополучии и почёте???А сыновей -в кадетский корпус,чтобы снова один из них стал генерал-майором российской армии??????
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 23:29
Вот до чего доводит пример Гулиева
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 23:20
Надо наказать по всей строгости закона, а то недай бог революция...
А может 3ья чеченская? Может ну его, но лучше его, бабки карман не жмут
Kwentin
Kwentin
сегодня в 23:17
тут многие защищают судью, я матч не смотрел, не комментирую, но глядя на Вилкова...
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 23:12
Ха! После у судей будут 90-ые. Откат браткам дашь?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 23:06
Почему сын израиля должен любить русских) Вон, Балканы больше не гасятся. Поняли, что теперешним элитам плевать на народ.
Gahi
Gahi ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 22:57
И в этом случае найдут оправдание, и будет кричать что он только держался за кобуру пистолета а не вынимал его оттуда.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 22:44, ред.
Ну нам еще как в Греции осталось,выйти владельцу клуба с пистолетом в руках!!!!!!!!!!Ну или как в Турции или Англии -совершить разбой!!!!!!!!!!!!Хотя Кокорин это уже делал!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 22:43
Даже Сталин не сумел этого сделать,куда уж сегодняшняя так сказать демократия то может?!!!!!!!!!!!!!
BP
BP
сегодня в 22:39
а фамилия есть у этого "представителя" грозненского клуба?
протон1
протон1 ответ ТТ (раскрыть)
сегодня в 22:28
нет. шучу. дурака играю, от делать нечего
Кошк 47
Кошк 47
сегодня в 22:13
Ахмат сила!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 22:07
Судья должен извиниться.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 22:03
пОЖУРЯТ ЧУВАКА И СКАЖУТ СПАСИБО ПУТИН НЕ ЛЮБИТ РУССКИХ
ОНИ ЕМУ МЕШАЮТ
bacek15
bacek15
сегодня в 22:03
Клубу дисква на пару игр, охраннику штраф, пол ляма нормально будет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:01
Снять побои и посадить этого горячего джигита.
Agamaga
Agamaga ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 22:01
Ермоловы у себя порядок навели? Не нужно пытаться обуздать кавказцев на их территории. Ни к чему хорошему не приведёт!
nubom
nubom ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 21:52
...Прочитав, вспомнил нашу добрую советскую "Комсомольскую правду"...)))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:51
Как будто для них это что-то новое.. "Судья извинись"

Покуда не начнёте их наказывать - не будут учится.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:49
Теперь накажут
5rpfb48njtsp
5rpfb48njtsp
сегодня в 21:46
Судья уже извинился?
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 21:38, ред.
"Одни частые перемены наказания народ сей могут держать в некотором обуздании, и лишь прекратилась боязнь взыскания, наклонность к своевольству порождает злодейские замыслы"

Ермолов Алексей Петрович.
Союзник противников
Союзник противников ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 21:37
Тс-с-с! Это секретная информация.Он-резидент ГРУ(по совместительству) в некой далёкой стране,интересы РФ в которой призван защитить.
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 21:27
в клетку обезьяну
alexamit
alexamit ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 21:21
Не научатся.И ещё будут жаловаться президенту об ущемлении прав кавказских народов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:14
Пока титьки мяли с Широковым, этот отрезал их.
Снимать с чемпа надо за такое.
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