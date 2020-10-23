Представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства

На матче молодёжного первенства чемпионата России произошёл неприятный инцидент. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.
По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.
РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание.
Это уже не первый подобный случай. Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью в матче любительских команд.
А может 3ья чеченская? Может ну его, но лучше его, бабки карман не жмут
А может 3ья чеченская? Может ну его, но лучше его, бабки карман не жмут
ОНИ ЕМУ МЕШАЮТ
ОНИ ЕМУ МЕШАЮТ
Покуда не начнёте их наказывать - не будут учится.
Покуда не начнёте их наказывать - не будут учится.
Ермолов Алексей Петрович.
Ермолов Алексей Петрович.
Снимать с чемпа надо за такое.
Снимать с чемпа надо за такое.