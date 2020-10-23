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Представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства

сегодня, 19:17

На матче молодёжного первенства чемпионата России произошёл неприятный инцидент. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание.

Это уже не первый подобный случай. Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью в матче любительских команд.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 19:25
Судью на мыло счёл недостаточным мнением и решил, что следует пожелание подкрепит кулаком.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:25
О как продолжение "Марлезонского балета"....скоро войдет уже в традицию...:)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:21
Ну это же представитель "Ахмата", ему можно. Особые правила.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:20
Кто Широкова с подписки отпустил???
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:18
У Ромы научился)
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