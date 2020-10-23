Оправдан по всем пунктам. Непотопляемый Михаил Вилков: судил, сужу и буду судить!

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сегодня, 14:32

Михаил Вилкова после очередного грубого ляпа оправдали на КДК . Или правильнее сказать «отмазали»? Нет предела возмущению «Соккер.ру»!

Широко известное в футбольных кругах имя Вилкова уже стало нарицательным, но его слава не такая, как у Гагарина или Кулибина, Михаил Федорович — служитель культа Шапокляк, убежденный сторонник принципа «хорошими делами прославиться нельзя». Если бы в честь каждой оплошности Вилкова отливали памятную монетку и заставляли арбитра класть эти монетки в карман перед выходом на поле, чтобы он помнил об уже совершенных ошибках, боюсь, в 2020 году мы бы уже не услышали веселого звона, сопровождающего каждое движение Вилкова. Он бы просто оказался притянут к газону многокилограммовой ношей в распухших карманах.

Судейские ляпы Вилкова — это какая-то бесконечная история внутри изобилующего странностями и нелепостями российского футбола. Представьте человека любой другой профессии, совершающего аналогичное количество ошибок в своей работе. Напомните себе о том, что ошибки Вилкова всегда имеют цену, иногда речь о миллионах евро для команд, которые ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. А теперь поставьте себя на место работодателя: вы бы стали держать среди ведущих сотрудников человека, который бесконечно «косячит», подставляет всю компанию и подает дурной пример остальным?

Таких персонажей выставляют на улицу, в лучшем для них случае — отправляют в самый темный и сырой подвал заниматься перекладыванием ненужных бумажек. Вилкову, учитывая тянущийся за ним шлейф из ошибок и странностей, уже должны были выписать «волчий билет» или законсервировать его в низших лигах, но Михаилу Федоровичу уже 41 год — возраст, в котором не стыдно и карьеру закончить, а он по-прежнему получает назначения в РПЛ . И продолжит получать. Как такое возможно?

В идеальном мире этот вопрос заводит нас в логический тупик, но в идеальном мире такой оксюморон, как «арбитр Вилков», недопустим в принципе. Возвращаемся к аналогии с «плохим сотрудником». Как мы выяснили, единственной адекватной реакцией начальства является увольнение или ссылка на непрестижную должность, но отсутствие реакции тоже показательно, не говоря уж о периодически проскакивающих поощрениях.

Трудовая мораль всем известна: плохая работа — наказание, хорошая работа — награда. Плохая работа — награда? Нет, так не бывает. В этом случае либо поощрение мнимое, либо работа выглядит плохой только со стороны, для здравой оценки нужно точно знать о стоящих перед сотрудником задачах и его должностных обязанностях. «А» и «Б» просуммируйте сами, но помните, что Михаил Вилков может быть уникальным исключением из всех возможных правил.

Взять хотя бы свежую историю. В прошедшем туре РПЛ арбитр из Нижнего Новгорода обслуживал матч «Краснодар» — «Рубин», в котором допустил результативную ошибку и нарушил протокол VAR , когда назначал пенальти в ворота казанцев. Давайте восстановим хронологию событий первого тайма:

42:22 Самошников играет рукой в штрафной площади. Закрытый игроками Вилков не видит этот эпизод, игра продолжается.

42:34 «Рубин» переходит в атаку, Деспотович зарабатывает фол на половине поля «Краснодара».

42:54 Во время наступившей паузы Вилков показывает желтую карточку Мураду Мусаеву за активное несогласие с действиями арбитров.

43:10 Вилков дает свисток (запомним этот момент), футболисты «Рубина» разыгрывают штрафной, игра возобновляется.

43:13 Вилков дает повторный свисток и берется за наушник, по которому выслушивает что-то от ассистента на VAR .

43:17 Только сейчас Вилков показывает характерным жестом, что футболисты «Рубина» разыграли штрафной по катящемуся мячу. На самом деле, перед розыгрышем мяч на протяжении 10 секунд был зафиксирован на точке нарушения, потому что казанцы ждали, пока Вилков займет подходящую позицию и даст сигнал к возобновлению игры.

После этих манипуляций Михаил Вилков идет смотреть повтор игры рукой Самошникова в штрафной площади «Рубина» и назначает пенальти. Игра рукой действительно была, но Вилков не имел права пользоваться VAR после того, как возобновил игру после первой возникшей паузы, во время которой рефери может обратиться к просмотру. Матч был возобновлен, игра шла 3 секунды, после чего рефери придумал мнимый повод отменить розыгрыш мяча «Рубином» — якобы пробили по катящемуся мячу.

По трансляции основного вещателя невозможно судить о работе Вилкова на этом отрезке матча, однако есть техническое видео, на котором четко видно:

1) Футболисты «Рубина» произвели розыгрыш по статичному мячу.

2) Сделали это с правильной точки — плюс-минус с места нарушения на Деспотовиче. Рефери не оставил отметку спреем на газоне для точности.

3) Вилков дал сигнал к возобновлению игры, а потом дал еще один неправомерный свисток, сославшись на мнимое нарушение правил, после чего отправился смотреть VAR , нарушив технический регламент.

Техническая ошибка Вилкова — это причина для переигровки матча, «Рубин» подал соответствующий протест, хотя и с оговоркой: генеральный директор Рустем Сайманов подчеркнул, что «Рубин» не имеет претензий к «Краснодару» и не опротестовывает результат встречи, но требует пояснений по эпизоду, в котором Вилков всех выставил слепыми и глупыми. Вы можете убедиться в этом сами. К сожалению, мы не можем опубликовать видео, на котором все ясно, как дважды два, но ваша смекалка и находчивость «Гугла» помогут разыскать очевидные доказательства некомпетентности Вилкова.

Увы, для компетентных органов некомпетентность Вилкова оказалась не столь очевидна, как для обычных представителей вида человеческого, способных смотреть и видеть. В среду состоялось заседание КДК РФС , на котором рассматривался протест «Рубина» и действия Михаила Вилкова. Казанскому клубу отказали в удовлетворении протеста, а вот прямая речь председателя КДК РФС Артура Григорьянца:

КДК РФС принял решение об отказе в удовлетворении протеста ФК «Рубин» по матчу 11 тура ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу с «Краснодаром» в связи с тем, что не установил нарушений правил игры, которые могли бы повлиять на результат матча. В заседании КДК приняли участие представители «Краснодара», «Рубина», судья Михаил Вилков. Также был изучен рапорт инспектора, в котором было отмечено, что в рассматриваемой ситуации арбитр допустил методическую ошибку: изначально судье необходимо было проверить установку мяча, а затем давать свисток на возобновление игры, но данная ошибка не привела к нарушению правил, потому что игра не возобновлялась. На основании данных сведений КДК РФС сделал вывод, что арбитр имел право обратиться к VAR с целью определения необходимости назначения пенальти в ворота «Рубина».

Оказывается, «игра не возобновлялась», вот как! Новая подробность: на заседании КДК Вилков объяснил, что отменил возобновление игры, потому что футболисты «Рубина» ввели мяч не с того места. Но на футбольном поле он точно показал характерный жест — «катящийся мяч». Как минимум, одно из этих утверждений — вранье. Что касается неправильной точки розыгрыша мяча: возможно, футболисты «Рубина» и подвинули мяч на полтора-два метра, но дело было на фланге, неподалеку от центральной линии.

Такие минимальные перемещения мяча неизбежны, они не являются проблемой, если речь не о штрафных вблизи ворот. В этих случаях принципиален каждый метр, для фиксации точных геолокаций нарушений арбитры используют спрей. При таком стандарте у Вилкова не было даже мысли тянуться за баллончиком и вымерять до сантиметров точку нарушения. А ведь такая возможность у него была: Вилков ходил через «место преступления» показывать желтую карточку Мусаеву, он видел зафиксированный на поле мяч, пролежавший там 10 секунд.

Получается сущий абсурд: Вилков распознал неправильную точку ввода мяча через три секунды после свистка к возобновлению игры и через 40 секунд после фола на Деспотовиче, хотя проходил мимо зафиксированного мяча, который вскоре посчитал катящимся. Сначала Вилков, а потом КДК сделали из всех идиотов, неспособных разобраться в грубой и нелепой ошибке арбитра. Очередная невероятная ошибка Михаила Федоровича оказалась всего лишь «методической недоработкой». Занавес.