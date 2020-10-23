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В нападении на арбитра участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»

сегодня, 20:11

В нападении на арбитра в матче молодёжных команд «Спартака» и «Ахмата» принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.

Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту.

Впрочем, в протоколе матча напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица».

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RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:54
окажутся потом болелы спартака как посторонние лица, я даже не удивлюсь
Сп62
Сп62
сегодня в 20:50
Ну, если папа приближённый к султану, какое может быть наказание? Сын наводил порядок во вверенной ему территории.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:39, ред.
Это дикость!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:37
это просто красивый обычай)))
makkie
makkie
сегодня в 20:24
Ха-ха, значит погрозят пальцем и отмажут.
ТТ
ТТ ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 20:16
Ровно как и Широкову!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:15
ТТ
ТТ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:13
Как и везде!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:12
Этому ничего не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:12
Беда с ними...
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