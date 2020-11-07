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Сульшер: «Клуб должен смотреть широко, а не судить по 1-2 результатам»

сегодня, 05:04

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможной отставке.

Хочу сказать, что во всех моих разговорах с клубом речь шла о долгосрочном планировании. Конечно, мы хотим видеть результат здесь и сейчас, но у нас с руководством был хороший диалог касательно разработанных нами планов.

Мы посеяли семя, и дерево растёт. Некоторые клубы просто срубают это дерево, чтобы посмотреть, растёт ли ещё оно.

Я всегда чувствовал поддержку с тех пор, как представил полную картину. Клуб должен смотреть широко, мы не можем судить и реагировать на каждые 1-2 результата. Мы должны оглянуться и спросить себя, в каком направлении мы движемся.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:03
Сульшер предлагает десятилетний план.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:17
Согласен с норвежцем, руководство слишком торопиться
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:08
Ну можно ещё лет 5 подождать)))
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