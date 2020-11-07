Сульшер: «Клуб должен смотреть широко, а не судить по 1-2 результатам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о возможной отставке.

Хочу сказать, что во всех моих разговорах с клубом речь шла о долгосрочном планировании. Конечно, мы хотим видеть результат здесь и сейчас, но у нас с руководством был хороший диалог касательно разработанных нами планов.

Мы посеяли семя, и дерево растёт. Некоторые клубы просто срубают это дерево, чтобы посмотреть, растёт ли ещё оно.

Я всегда чувствовал поддержку с тех пор, как представил полную картину. Клуб должен смотреть широко, мы не можем судить и реагировать на каждые 1-2 результата. Мы должны оглянуться и спросить себя, в каком направлении мы движемся.