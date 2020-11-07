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Фавр: «2 последних матча с „Баварией“ были хороши. Надо сыграть ещё лучше»

сегодня, 02:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:30 Не начался

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 7-м туре Бундеслиги.

Мы смотрим только на себя и предвкушаем матч. «Бавария» в целом очень хороша. Они высоко прессингуют, играют с максимальным риском. Конечно, у них есть как позитивные, так и негативные стороны. Два наших последних матча против «Баварии» были хороши. Мы должны сыграть ещё лучше и при этом очень хорошо обороняться.

Напомним, 30 сентября «Боруссия» уступила «Баварии» в матче за Суперкубок Германии (2:3), а 26 мая проиграла мюнхенцам в 28-м туре чемпионата (0:1).

Мыслями о предстоящей встрече также поделился наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:52
Надо побеждать, иначе интрига в чемпионате опять раньше времени умрет.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:28
Нужно стараться играть так, в каждом матче. Удачи
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