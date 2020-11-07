Фавр: «2 последних матча с „Баварией“ были хороши. Надо сыграть ещё лучше»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 7-м туре Бундеслиги.

Мы смотрим только на себя и предвкушаем матч. «Бавария» в целом очень хороша. Они высоко прессингуют, играют с максимальным риском. Конечно, у них есть как позитивные, так и негативные стороны. Два наших последних матча против «Баварии» были хороши. Мы должны сыграть ещё лучше и при этом очень хорошо обороняться.