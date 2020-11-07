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Клопп: «Игра против „Манчестер Сити“ — самый сложный матч в футболе»

сегодня, 02:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Сити» в 8-м туре АПЛ.

Мне нравятся подобные встречи, я наслаждаюсь подготовкой к таким матчам, но это не делает их проще. Это очень сложная задача. Я бы сказал, что матч против «Манчестер Сити» — самый сложный матч в мировом футболе.

Да, мне нравится готовиться к этим матчам, но, к сожалению, мы всё же проигрывали им несколько раз. То, что мне нравится готовить команду к игре против них, не означает, что в итоге мы выиграем эту встречу. Но иногда приятно и просто получить удовольствие.

Клопп также сообщил, что полузащитник Тьяго Алькантара не поможет команде в игре с «Сити».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:51
Легко не будет - это точно.
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